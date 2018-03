Egypt zasáhla písečná bouře. Ohrozila i lety s českými turisty

Egyptem se prohání silná písečná bouře. Nejvíce zasáhla především jižní destinace Hurghadu a Marsa Alam. Některá letiště byla dokonce uzavřena. Ve čtvrtek bouře zkomplikovala i přílety českých turistů do destinace.

Kvůli snížené viditelnosti byly uzavřeny některé silnice. Dočasně byly uzavřeny také přístavy ve městech Nuweiba, Hurghada a na severu Alexandrie. Na některých místech vítr dosahoval rychlosti až 20 m/s a selhávala elektřina.

Kvůli bouři byla uzavřena i některá letiště. Přistávat šlo pouze v Šarm aš-Šajchu a Hurghadě. Podle turistů se ruší výlety a vyjížďky na lodích. Značně narušen byl i přílet českých turistů do Egypta.

"Z důvodu písečné bouře v Egyptě dvě letadla letící na pravidelné lince Praha – Marsa Alam musela ráno divertovat do Hurghady. Aby mohla letadla pokračovat do cílové destinace, bylo zapotřebí vyčkat na zlepšení počasí, které je velmi proměnlivé. Dle posledních informací jedno letadlo již v cílové destinaci Marsa Alam přistálo, druhé letadlo je na cestě do Marsa Alam," informovala mluvčí společnosti Travel Service Vladimíra Dufková.

Podle delegátů by se turisté měli vyvarovat především koupání v moři a raději zůstat uvnitř resortů. Většina turistů tak učinila a zůstávají uvnitř. Dle předpovědí by se počasí v oblasti od zítřka mělo zlepšit.