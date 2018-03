Eliáška omylem předávkovali v nemocnici v Mostě, bojuje o život

Do mostecké nemocnice přivedla Michaela svého šestnáctiměsíčního Eliáška se zdánlivě banálními problémy - zvracel a měl vysoké teploty. Lékaři přišli na to, že má v těle rotaviry a začali ho léčit paracetamolem. Podle Michaely léčba sirupem nezabírala a tak nasadili infuze. Při jejich podávání ale zřejmě ošetřující sestra udělala chybu. "Syn měl dostat 65 miligramů paracetamolu, dostal 650 miligramů a to dvakrát po sobě. Bylo to po šesti hodinách, pak na to další sestra z další směny po 12 hodinách,“ říká maminka Michaela.

Předávkování paracetamolem přitom může vést k nenávratnému poškození jater. "U dětí je situace komplikovanější, u nich nejsou vyzrálé veškeré ty enzymatické reakce, které v játrech probíhají a díky kterým se daří játrům odbourat škodlivé látky. Na druhou stranu u dětí lze očekávat lepší reparační schopnost než u výrazně starších lidí,“ vysvětluje přednosta Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici Motol Tomáš Vymazal.

"Bylo to asi v sedm večer, kdy nás převezli na jipku, já nic nevěděla, nikdo mi nic neřekl. Asi po hodině si mě vzal do kanceláře zástupce primáře. Řekl mi, že syna předávkovali, že selhal lidský faktor, že za to může asi nějaká sestra. Přiznal chybu. "Já jsem hned chtěla, aby malýho převezli do Motola, primář se mi snažil vymluvit, že je to špatný nápad, že přijdeme o hodiny, že teď musí dostávat ty protilátky v následujících 72 hodinách a že není schopen převozu a řekl mi, že si mám ten převoz zařídit sama,“ popisuje maminka Michaela okamžiky, kdy se strašnou událost dozvěděla.

Eliášův stav se stále zhoršoval, a proto byl v sobotu ráno převezen na urgentní příjem pražské fakultní nemocnice v Motole. "K ránu si mě zavolal asi ve čtyři a řekl, že už zařídil ten převoz. Protože zjistil, že ty hodnoty jsou vážný, že teda ty játra budou asi nějakým způsobem postižený,“ dodává Michaela. To potvrzuje i propouštěcí zpráva z mostecké nemocnice. "Druhý den hospitalizace při podání Paracetamolu dvakrát s intervalem 6 hodin dochází k chybnému podání této léčivé látky a to v dávce 650 mg místo ordinovaných 65 miligramů, tudíž během 12 hodin dítě dostává dávku 1300 miligramů Paracetamolu (nitrožilně). K zjištění této okolnosti dochází až 6 hodin po podání druhé chybné dávky,“ píše se v propouštěcí zprávě mostecké nemocnice.

"Můžeme potvrdit, že došlo k nešťastné události. Pacient byl z mostecké nemocnice transportován do fakultní nemocnice Motol,“ potvrdil mluvčí mostecké nemocnice Ivo Chrástecký. Eliášek teď leží ve velmi vážném stavu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Játra ovlivňují funkci veškerých orgánů v těle. Šestnáctiměsíčního Eliáše teď zřejmě čekají týdny léčby, při kterých se ho lékaři v motolské nemocnici budou snažit dát do pořádku.