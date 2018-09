Eliška si po Výměně prošla peklem. Petrovi hrozí vězení

Poslední premiérový díl Výměny manželek nám představil na jedné straně Elišku (24) a Petra (27) spolu s jejich dětmi Radkem (2) a Petrem (3), kteří bydleli v Jesenici u Rakovníka. Druhá rodina pochází z Boušic a tvoří ji Eva (48), Scilárd (43), Maruška (17) a Marek (13).

Během Výměny se Eliška svěřila, že jejich vztah doprovází ostré hádky a fyzické násilí. Od Výměny si slibovala zlepšení a utužení vztahu, to se ale nestalo.

Spory s Petrem naopak nabyly na intenzitě a pár se nakonec před dvěma měsíci rozešel. Jejich rozchod však rozhodně nebyl přátelský. Podle Eliščiných slov mezi nimi pořád docházelo k hádkám, které končily rvačkou.

Posledním hřebíčkem do rakve podle ní bylo, když ji Petr kopl do ledvin. "Byla jsem 14 dní v nemocnici. Skoro mi přestala pracovat ledvina. Tím ten vztah úplně rozsekl," řekla nám Eliška. "Řeší to teď i kriminálka, takže on je teď trestně stíhanýa možná půjde i sedět," dodala.

Nyní je Eliška z nemocnice už doma, musí však řešit další problémy. Petr, který se odstěhoval k rodičům zhruba 35 kilometrů od Jesenice, si před týdnem přišel pro děti a vzal je ven. Zpátky domů je už ale nepřivedl.

Přibližně za měsíc se budou o děti soudit. Eliška doufá, že je dostane do péče, bude se moct odstěhovat a snad si najde i nového partnera.

Na Výměnu vzpomíná moc ráda. S druhou rodinou je v kontaktu a od natáčení je navštívila už dvakrát. Nejvíc si oblíbila sedmnáctiletou Marušku. "Rozuměla jsem si s ní jako se ségrou. Celý dny jsem čekala jen na ni, až přijde ze školy," přiznala Eliška. Do Výměny by se klidně přihlásila znovu, kdyby měla tu možnost.

