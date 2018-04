Elvisova manželka promluvila o jeho smrti! Šokující odhalení

Dvaasedmdesátiletá herečka Priscilla Presleyová odhalila nové informace o úmrtí Elvise Presleyho při natáčení nového dokumentu stanice HBO. Ta jej odvysílá v sobotu. Priscilla v dokumentu prozradila, že Elvis "dobře věděl, co dělá".

"Věděl, co dělá. Lidé pak chodili a divili se, proč nikdo nic neudělal. To není pravda. Jemu nejbližší lidé se snažili, ale Elvisovi se nedalo říkat, co má dělat. Okamžitě by vás vyškrtl. Oni to zkoušeli, ale nepomohlo to," řekla Priscilla.

V nedávné době se našly dva vzkazy od Elvise, které vypadají jako dopisy na rozloučenou. Podle rodiny dokazují, že si Elvis sám vzal život, když spolykal velké množství prášků na předpis, uvedl list Daily Mirror.

O předávkování se coby příčině smrti spekulovalo. Podle oficiální verze zemřel Elvis na infarkt. Svému manažerovi napsal Elvis "Jsem znechucený a unavený mým životem. Potřebuji dlouhý odpočinek," napsal Daily Mirror. Podle jeho nevlastního bratra Ricka Stanleyho to je jasným signálem, že Elvis myslel na sebevraždu.

Z jeho závislosti na drogách viní Priscilla americkou armádu. Podle ní si Elvis závislost na drogách vypěstoval na vojně, když byl nasazený v Německu. "Dávali to vojákům, aby je udrželi vzhůru," tvrdí Priscilla Presleyová.

"Měli manévry, které trvaly až do pozdních nočních hodin, tak těm klukům dávali prášky a tak to začalo. Když berete prášky na spaní, tak musíte brát ještě něco, co vás udrží vzhůru," myslí si bývalá manželka zpěváka.