Francie zavede povinnou školní docházku pro děti od tří let

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý oznámil, že děti budou povinně navštěvovat mateřské školy už od tří let. Francie se tak stane zemí s nejnižší věkovou hranicí pro povinnou školní docházku v EU. Podle Macrona to dětem prospěje a smažou se tak sociální rozdíly. Poprvé by tříletí měli jít povinně do školy už v září 2019.

Školní docházka je ve Francii povinná od šesti let věku dítěte. Od roku 1989 pak rodiče mají právo dávat děti do školky od tří let věku. Nebylo to však jejich povinností.

Zavedení povinného předškolního vzdělání má pomoci dětem v přímořských oblastech a chudých komunitách dosáhnout stejné úrovně vzdělání jako dosahují děti z "bohatších" oblastí. Škola by se tak stala podle prezidenta místem, kde jsou si všichni rovni. Úřad prezidenta to potvrdil v úterý.



Prezident se také se nechal slyšet, že chce smazat nepřijatelné rozdíly mezi dětmi z Paříže a těmi z přímořských oblastí nebo například z Corsiky, které navštěvují školky zřídka.

Podle francouzského ministerstva školství se ve věku tří let zapíše do školky v přímořských oblastech pouze 70 % dětí, zatímco na zbytku území je toto číslo výrazně vyšší. Tříleté děti v celé zemi tak půjdou do školy povinně od září 2019.

Povinná předškolní docházka vyvolala bouřlivé reakce i u nás. Nově totiž musí do školky povinně docházet děti předškolního věku, a to alespoň po dobu jednoho roku. Pro děti tedy platí ohledně docházky stejná pravidla jako pro školáky. Rodiče pak rozčílily především omluvné listy, s jejichž pomocí musí děti ve školkách omlouvat.