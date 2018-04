Gang prodával Češku v zahraničí na sex! Měla až 30 klientů denně

Peklo začalo pro 20letou Češku v roce 2010, kdy odcestovala do Velké Británie. Známý ji kontaktoval na sociální síti a nabídl práci v tamní rodině. Místo au-pair se ale z dívky stala prostitutka, k čemuž ji přinutila 43letá žena a 42letý muž.

"Tento muž ji zcela ovládal, fyzicky i psychicky týral. V jeho nepřítomnosti ženu hlídal také další muž z této skupiny. Žena přišla o své osobní doklady, nemohla se volně pohybovat a neměla žádné finanční prostředky," uvedla policejní mluvčí Iva Knolová.

Dívka měla až 30 zákazníků denně a vydělané peníze musela odevzdávat svým trýznitelům. Gang, který zřejmě obchodoval s více lidmi, si za dobu, kdy žena musela poskytovat sexuální služby, vydělal téměř 49 tisíc liber (v přepočtu asi 1,4 milionu korun).

Utrpení mladé dívky ale v Británii neskončilo. Na cizí pas ji člen skupiny odvezl do Irska, kde ji za předem dohodnutou cenu 3000 eur (asi 75 tisíc korun) prodal. "Tam pak byla žena přinucena vykovávat prostituci formou ecort servisu. To již se začaly o mladou ženu, na popud detektivů z ÚOOZ, zajímat tamní policejní složky," doplnila Knolová.

Dívka se ale bála s policií spolupracovat a z obavy o svůj život popřela, že by v Irsku pobývala nedobrovolně. Nakonec se podařilo ji vrátit zpět do Česka, kde se jí dostalo odborné pomoci. Počátkem roku 2013 zahájili policisté trestní stíhání pěti lidí, kteří měli být převezeni k výslechu do ČR.

"U dvou obviněných byla cesta ke spravedlnost poněkud zdlouhavější," sdělila Knolová. Jeden z nich byl už v roce 2010 ve Velké Británii zadržen pro znásilnění a po výkonu trestu v roce 2015 vyhoštěn na Slovensku, odkud byl vydán do Česka. Ve stejném roce policie zadržela na pražském letišti druhého muže, který se vrátil z Británie.

Kauzu nejdříve v roce 2017 projednal Krajský soud v Českých Budějovicích, který uznal čtyři členy gangu vinnými a odsoudil je k vězení. Proti rozsudku se odvolali obžalovaní i státní zástupkyně, proto ho přezkoumal Vrchní soud v Praze.

"Dnes již dvaapadesátiletému muži udělil trest odnětí svobody ve výši devíti roků, jednapadesátileté ženě sedm a půl roku a čtyřiatřicetiletý muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody šest a půl roku," uzavřela Knolová. 28letý muž dostal tříletý podmíněný trest. Verdikt je od 1. března pravomocný.