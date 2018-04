Harry a Meghan si užijí líbánky v exotice! Už je jasné, kam pojedou

Svatba britského prince Harryho a Meghan Markle se nezadržitelně blíží. Už za měsíc projde americká herečka uličkou k oltáři a stane se členkou královské rodiny. Hned další den novomanželé odjedou na líbánky. A už je jasné, kam to bude!

Princ Harry a jeho snoubenka Meghan si vybrali perfektní místo, kde svou lásku oslavit. Na svatební cestu se podle portálu Travel & Leisure vydají do Namibie. Potvrdily se tak spekulace britských médií, že Harry by nejraději jel do Afriky, k níž má zvláštní vztah.

Zamilovaná dvojice už jeden výlet na černý kontinent v minulosti dokonce podnikla. V prvních měsících vztahu vzal britský princ svou vyvolenou na dovolenou do Botswany, kde také působí organizace na ochranu nosorožců, kterou Harry podporuje.

Namibie je plná rozsáhlých plání, po kterých se prohání exotická zvířata, i písečných dun. Je známá úžasnými západy slunce nad krásnou krajinou. Nabízí navíc mnoho možností, kde se luxusně ubytovat a strávit několik dní v klidu, pokud by se novomanželé chtěli vyhnout paparazzi.

Svatba prince Harryho a americké herečky je plánována na 19. května. Uskuteční se v kapli sv. Jiří na hradě Windsor, poté bude následovat večírek jen pro vybrané hosty. Zatím však není jasné, kdo všechno je pozván - ani to, jestli Meghan k oltáři odvede její otec.