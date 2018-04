Herečka z Ulice oznámila novinu! Raduje se z přírůstku do rodiny

Dcera Ljuby Krbové přivedla na svět chlapečka, kterému dali jméno Eliáš. Narodil se přesně tři hodiny po královském synkovi britského prince Williama a vévodkyně Kate, ke kterým se upíraly zraky celého světa.

Chlapeček po porodu měřil 50 centimetrů a vážil 3680 gramů. On i jeho maminka Anna Marie by měli být v pořádku. A oblíbená herečka, která v seriálu Ulice ztvárňuje Aničku Liškovou, nemůže být šťastnější.

"Je nádherný, je to to nejkrásnější miminko. Je to krásný pocit, být babička. Doporučuju, je to super! Moc se těším na to, že budu mít parťáka," rozplývala se Krbová. Vnuka chce naučit lásce k přírodě, ale také jezdit na kole či lyžovat.

"Myslím si, že budu důsledná babička, ani ne přísná ani rozmazlovací. Stejně, jako jsem byla důsledná ve výchově Áni, na všem jsme se domluvily a já jsem proto nikdy nemusela být přísná," doplnila herečka.

Roli babičky už si nacvičila v Ulici. Jejímu nevlastnímu synovi Františkovi se před dvěma lety narodil chlapeček Christian. Rodina ale žije v Nizozemsku, odkud pochází Františkova partnerka.