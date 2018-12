Historický úspěch: Sonda Voyager 2 opustila sluneční soustavu

Americká vesmírná agentura slaví obrovský úspěch. Její sonda Voyager 2 se zapíše do historie jako druhý člověkem vyrobený objekt, který vstoupil do mezihvězdného prostoru. Tím prvním je sesterská sonda Voyager 1. Obě svou cestu zahájily v roce 1977. Nekonečným vesmírem by mohly putovat i tři miliardy let.