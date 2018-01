Hlasování o důvěře vládě: KSČM prozradila, jak se rozhodla

Zatímco od jiných stran už Andrej Babiš jasné "ne" slyšel, komunisté své stanovisko upřesnili až v předvečer před hlasováním o důvěře menšinové vládě hnutí ANO. Výkonný výbor strany poslancům doporučí, aby hlasovali proti vyslovení důvěry kabinetu.

Komunisté stanovili seznam programových bodů, jejichž splnění výměnou za podpoření nebo alespoň toleranci menšinové vlády požadovali. Chtěli třeba, aby vláda prosadila zákon o obecném referendu, zvyšovala minimální mzdu i důchody nebo zdanila dosud nevydaný majetek v rámci církevních restitucí.





Programové prohlášení, které vláda Andreje Babiše zveřejnila v polovině prosince, komunisty příliš neuspokojilo. Filip ocenil třeba to, že je v něm zákon o referendu, ale varoval, že to bylo i v programovém prohlášení minulé vlády a nikdy to neopustilo příslušné výbory sněmovny. Komunisté budou trvat na tom, aby na jednání o důvěře vládě ministr spravedlnosti nebo premiér řekli, jestli to je vládní priorita.

Komunistům ale chybí návrh na zdanění církevních restitucí a na jejich revizi. Složení vlády a přístup některých ministrů navíc podle KSČM nezajišťuje realizaci toho, co je obsaženo ve vládním prohlášení.

"Z toho důvodu výkonný výbor doporučil poslaneckému klubu, aby v tom zítřejším pokusu o získání důvěry, poslanecký klub důvěru nevyslovil a forma nevyslovení důvěry byla doporučena a schválena poslaneckým klubem jako hlasování proti návrhu," dodal Filip.

K získání důvěry je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců. Hnutí ANO má ve sněmovně 78 poslanců, komunisté pak 15. Tedy 93 hlasů by pro získání důvěry nestačilo, pokud by ostatní strany hlasovaly proti. Pokud by patnáct komunistických poslanců odešlo, snížili by kvórum, vládu by v takovém případě muselo podpořit 93 poslanců.

Během ustanovování vedení sněmovny poslanci KSČM, ANO a také SPD často hlasovali stejně. Zástupci všech tří stran ale odmítali, že by se spolupráce týkala automaticky i vládní úrovně. Že bude proti, slyšel Babiš od zástupců SPD 21. prosince.

Schůze Poslanecké sněmovny začíná ve středu v 10 hodin. Kabinet přijde do sněmovny podpořit i prezident Miloš Zeman.