Hnutí ANO zahájilo volební kampaň. Chce bohatší Česko

Svou kampaň před komunálními a senátními volbami dnes odpoledne zahájilo hnutí ANO. V případě úspěchu v by se prý rádo zaměřilo na investice, a to hlavně do dopravy, bydlení nebo kultury. U tří největších měst - Prahy, Brna a Ostravy - dokonce hnutí představilo některé chystané projekty. Které, to prozradí kolega Šimon Pilek.

Všechny plánované investice mají podle předsedy hnutí Andreje Babiše zlepšit život v jednotlivých obcích. Dopravní stavby mají ulevit v místech, kde je nejhustší doprava, výstavba nových bytů má zase zlepšit jejich dostupnost a investovat by se podle hnutí ANO mělo také do nových sportovišť a kulturních památek.



Třeba v Ostravě by se současný primátor Tomáš Macura v případě svého znovuzvolení rád zasadil o přestavění bývalých jatek na kulturní sál. V hornickém městě by ale podle jeho představ mělo vyrůst také více než 80 bytů, které by stály zhruba 280 milionů korun.



Petr Vokřál, primátor Brna, promluvil například i o potřebě zlepšit dopravní situaci v moravské metropoli - pomoci by k tomu mohla třeba parkovací místa u nemocnice a prodloužená tramvajová trať, která by nově vedla až ke studentskému kampusu.



Křeslo primátora obhajuje hnutí ANO také v Praze. Odstupující Adrianu Krnáčovou by ale v případě vítězství nahradil podnikatel Petr Stuchlík. Podle něj je největším problémem doprava - kromě výstavby linky metra D z Náměstí Míru do Depa Písnice představil třeba projekt vnitřního městského okruhu, který by podle něj měl v Praze zlepšit dopravní situaci.



Kromě komunálních voleb se ale blíží i volby senátní. "Senát nikdy nebyl naše silná stránka, nicméně máme kandidáty a určitě se budeme snažit dále," řekl premiér a předseda hnutí Andrej Babiš.