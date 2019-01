Rodina hrozí 18leté dívce smrtí! Utekla a skrývá se na letišti

Odmítla se provdat za rodinou vybraného muže a zavrhla islám. Osmnáctiletá dívka ze Saúdské Arábie chtěla utéct do Austrálie a požádat tam o azyl, dostala se však jen do Thajska. Nyní jí hrozí, že se bude muset vrátit. "Můj život je v ohrožení," tvrdí dívka.

Osmnáctiletá Rahaf Mohammed al-Qunun ze Saúdské Arábie utekla poté, co jela s rodinou na dovolenou do Kuvajtu. Plánovala, že poletí do Thajska a následně do Austrálie, kde požádá o azyl. Podle jejích slov byla po přistání v Thajsku zadržená a bylo jí řečeno, že se vrátí do Kuvajtu. "Zabijí mne, můj život je v ohrožení. Má rodina mi vyhrožuje zabitím za každou drobnost," popsala mladá žena podle agentury Reuters.



Rodina jí podle její slov fyzicky, emočně a slovně zneužívá. Hrozí jí často smrtí i přerušením studia. "Nenechají mne řídit, ani cestovat. Utlačují mne. Miluji život a práci. Jsem ambiciózní, ale moje rodina mne v mém životě neustále omezuje," přiblížila Rahaf. Navíc se zřekla islámu a nechce si vzít muže, kterého jí rodina vybrala.



Na letiště v Bangkoku se dostala v sobotu 5. ledna. V pondělí zveřejnila video, na kterém zabarikádovala dveře svého pokoje stolem a matrací. Hotel se nachází na bangkokském letišti. Rahaf řekla, že jí úřady zabavily po přistání pas. To však Saúdské ministerstvo zahraničí odmítlo.

Dívka se zabarikádovala ve svém pokoji:

I wil still here until UN helps me https://t.co/HUFiSodcFC — Rahaf Mohammed (@rahaf84427714) 7. ledna 2019



Thajsko v pondělí pozastavilo proces vyhoštění. "Představitelé naší země se mají setkat se zástupci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, aby s nimi celou záležitost prodiskutovali," sdělil vedoucí thajského imigračního úřadu Surachate Hakparn. Již dříve odmítl domněnky, že Thajsko dívku zadrželo na žádost Saúdské Arábie.



Ženy v Saúdské Arábii jsou nucené se spoléhat na mužské příbuzné. Bez jejich povolení nemohou pracovat, cestovat a vdávat se, souhlas potřebují dokonce i pro lékařské ošetření. Teprve od loňského roku mohou ženy řídit auto.