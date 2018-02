Hrozí zdražení nájmů! Kdo se živí pronajímáním, má mít vyšší daně

Hrozí zdražení pronájmů bytů. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová chce zvýšit daň z příjmu pro všechny, které živí pronájem nemovitostí. Podle opozice to může vést k plošnému zvyšování pronájmů.

Podle návrhu ministerstva financí by se měly zvýšit daně z 15 procent na 19 nebo 23 procent podle toho, jestli pronájmem majitel vydělává měsíčně více než čtyřnásobek průměrné mzdy.

"Když budou brát tito lidé asi 120 tisíc měsíčně, budou mít daň 19procentní. A nad to budou mít 23 procent," sdělila ministryně.

Majitele nemovitostí to zřejmě povede ke zvyšování pronájmu. "V pronájmu bydlí přibližně 30 procent všech obyvatel. Hlavně se to bude týkat nájemců, jim se zvýší nájemné. Když zdanění se zvýší o 10 procent daně, zvýší se o 10 procent i nájmy," tvrdí předseda Občanského sdružení majitelů domů a bytů v ČR Tomislav Šimeček.

Podle Schillerové ti, kteří pracují a neživí je pouze pronajímání bytů či domů, na daních ve výsledku ušetří a nebudou mít důvod zdražovat. "Když je to zaměstnanec a my rušíme superhrubou mzdu, ušetří podnikatelé tak, že jim umožníme dát si tři čtvrtiny do výdajů," uvedla Schillerová.

Těch, na které vyšší zdanění dopadne a živí se jen pronájmem v je podle Schilerové v Česku necelých 800. "I kdyby byli jen tři, tak je to prostě nefér a není třeba jim ty daně zvyšovat. Navíc se obávám, že k plošnému zvýšení nájmů ve velkých aglomeracích dojde zcela určitě. Samozřejmě druhá sazba každého demotivuje, aby si zvyšoval kvalifikaci a tím i příjem," odporuje exministr financí Miroslav Kalousek.

"K žádnému snížení daní nedojde, ke snížení by došlo, kdyby paní ministryně snížila superhrubou mzdu a snížila daňový základ, ale ponechala sazbu na 15 procentech," souhlasí s ním i ekonom a poslanec za ODS Jan Skopeček.

Návrh daňového balíčku ministryně financí v demisi je zatím v připomínkovém řízení a jeho finální podoba se tak může do příštího roku ještě změnit.