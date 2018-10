Hvězda Disneyho seriálů Selena Gomez skončila na psychiatrii

Za posledních čtrnáct dnů zavítala Selena Gomez za lékaři už podruhé. Poprvé musela do nemocnice, když se jí udělalo zle kvůli nízkému počtu bílých krvinek po transplantaci ledvin. Ze svého domu ve Studio City, čtvrti města Los Angeles, ji její blízcí přepravili do nemocnice Cedars - Sinai Medical Center.

Bývalou přítelkyni Justina Biebera o pár dní později sice propustili, ale její stav se příliš nezlepšoval, bílých krvinek měla v krvi stále nedostatek. Lékaři tak byli nuceni Selenu znovu hospitalizovat.

Jenže americká zpěvačka do nemocnice za žádnou cenu nechtěla, trvala na to, aby ji lékaři propustili, ale zdravotníci trvali na svém. Zpěvačka prý pak začala propadat panice a vyšilovat, načež se dostavil kolaps. Byla převezena na psychiatrické oddělní. Selena Gomez se momentálně nachází v léčebně East Coast, kde se dává do pořádku pomocí dialektické behaviorální terapie, kterou už v minulosti absolvovala.

"Dám si teď od sociálních sítí na chvíli pauzu," informovala hvězda své fanoušky na instagramu. "I když jsem vděčná za možnost projevu, kterou tato média dopřávají každému z nás, ráda si od nich teď odpočnu a budu chvíli žít svůj život v přítomnosti."