Inaugurace Zemana se blíží! Změní se ceremoniál kvůli jeho zdraví?

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana se blíží. Slib pro druhé funkční období složí 8. března. Už teď se spekuluje, zda bude ceremoniál jiný než před pěti lety, nebo jestli zůstanou zachované zvyklosti a přísná pravidla. Stále také není kompletní seznam hostů, kteří by měli do Vladislavského sálu přijít.

Přesně po pěti letech bude 8. března po červeném koberci ve Vladislavském sále za zvuků Libuše kráčet Miloš Zeman, aby složil podruhé prezidentský slib. Přípravy na inauguraci jsou v plném proudu. Podle informací TV Nova se také v těchto dnech rodí seznam hostí na slavnostní ceremoniál.

Ten se sice bude konat na Pražském hradě, ale pozvánku rozesílá předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Formálně se totiž jedná o společné zasedání Poslanecké sněmovny a Senátu

"Je to zodpovědností předsedy Poslanecké sněmovny, kdo bude v sále přítomen a k němu by také potom mohly směřovat případné otázky, proč byl ten nebo onen pozván či nepozván," osvětlil bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt.

Podle informací TV Nova chce Hrad pozvat až dvě stě dalších hostů. Ve Vladislavském sále, který má kapacitu sedm set návštěvníků, tak patrně bude plno. Pozvání by měli dostat například rektoři vysokých škol nebo hejtmani.

Změn by se mohl dočkat i průběh inaugurace. "Žádný ceremoniál není tak rigidní, že by se nemohl změnit a že by nemohl reflektovat to lidské, což jsou zdravotní obtíže," uvedl Forejt. Například při posledních oslavách 28. října prezidenta Zemana při příchodu poprvé doprovázela první dáma Ivana.

V minulosti se inaugurace neobešly bez drobných mrzutostí. "Prezident Václavu Klausovi nepsalo pero. Naštěstí je to zkušený politik sáhl do kapsy a vytáhl svoje. Potom všichni obviňovali kancelář prezidenta republiky, že jim nepíšou pera, nicméně to pero patřilo Poslanecké sněmovně," vyprávěl Ladislav Špaček.

Prezident Zeman zase musel před pěti lety podepsat slib nadvakrát. Poprvé byla totiž v textu gramatická chyba.