Učitel bojových sportů nadával strážníkům. Složili ho na zem

Na zemi a v poutech skončil ve středu odpoledne prezident české organizace Krav maga Michal Otipka. Vrchního instruktora sebeobrany zpacifikovali dva pražští strážníci, kterým měl nadávat poté, co na něj zatroubili, když jim v ulici nedal přednost. Otipka se však brání, prý to byla pouze záminka a následný zákrok byl neadekvátní.

Incident se odehrál na frekventované ulici Spálená v centru Prahy. "Zde strážníkům nedal přednost v jízdě řidič vozidla vyjíždějícího z Purkyňovy ulice," uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová. Strážníci tak na auto zatroubili.

To se však Otipkovi nelíbilo. Se staženým okénkem na strážníky začal křičet. "Co na mě troubíš, ty č****u," řekl podle mluvčí městské policie. Následně zahnul do vedlejší ulice, kde ho policisté zastavili a vyzvali k prokázání totožnosti. Otipka v rozhovoru pro TN.cz připustil, že se neovládl, když měl stažené okénko. "Jak říkala máma, mlčeti zlato."

Po vystoupení z auta pak podle mluvčí strážníků v urážení pokračoval. "Začal hlídce znovu nadávat a vykřikoval, že je instruktor bojových sportů," napsala mluvčí. To však Otipka odmítá, podle něj naopak s vulgaritami začali policisté. "Byli agresivní a nadávali mi. Od městské policie bych čekal jiné chování. Mají situaci zklidňovat a ne naopak eskalovat," řekl instruktor.

Podle městské policie pak Otipka odmítl prokázat totožnost. "Protože muž znovu neuposlechl, odmítl následovat strážníky na služebnu a kladl odpor, hlídka proti němu zakročila a přiložila mu služební pouta," uvedli strážníci.

Instruktor sebeobrany má však svojí verzi. "Nebyl důvod k fyzické akci, nekladl jsem odpor. Strážník mě povalil na zem, ale při kladení pout mi začal lámat ruku, tak jsem ho odstrčil," tvrdí Otipka.

Celý incident bude mít zřejmě právní dohru. "Jeho přestupky proti veřejnému pořádku a dopravní přestupek byly Městskou policií hl. m. Prahy postoupeny příslušným správním orgánům k dalšímu opatření," doplnili strážníci. Ani Otipka nehodlá celý incident nechat jen tak vyšumět. "Musím se poradit se svým právníkem, jak to budu řešit dál."