Máte telefon Huawei a nevíte, jestli jste v bezpečí? Expert poradí!

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek "oživil" kauzu (ne)bezpečnosti telefonů Huawei, když řekl, že Čína kvůli varování českého úřadu chystá odvetu. Jak to tedy s výrobky od firmy Huawei je? Ptejte se experta Ondřeje Filipa už teď, na dotazy odpoví dnes od 20:00.

Kauza Huawei hýbe Českem už několik týdnů a vláda před pár dny nařídila soukromým i státním institucím, aby provedly analýzu rizik, aby se zjistilo, zda jsou technologie od čínské firmy opravdu problematické.

Příliš se ale nemluví o tom, co vlastně varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) znamená pro řadové zákazníky. Jsou nebezpečné chytré telefony od Huawei? A ty novější či ty starší? Je lepší přejít k jiné značce? Nebo stačí nainstalovat nějakou aplikaci?

Na tyto i další otázky se už teď můžete ptát výkonného ředitele sdružení CZ.NIC Ondřeje Filipa. Na vaše dotazy expert odpoví od 20 hodin.

Ondřej Filip vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Internetu, technologiím a bezpečnosti se věnuje už řadu let. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje software.