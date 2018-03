Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek!

Názory na přesčasy se odjakživa různí. Část lidí je ochotná makat navíc, ale jen pokud jim firma přesčasy zaplatí. A jiná část populace se přesčasům brání za každou cenu. Ale jak to s nimi vlastně je? Co říká zákon? Na co mají nárok zaměstnanci a na co zaměstnavatelé?