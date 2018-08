Jan Kalous spáchal sebevraždu! Daboval Kevina ze Sám doma

Kalous zemřel 29. srpna. Trpěl depresemi, kvůli kterým se údajně rozhodl sáhnout si na život. "Bohužel je to pravda. Honza spáchal sebevraždu," potvrdil zvěsti Kalousův kolega Radek Kuchař."Je to strašný, byl jen o půl roku mladší než já. Vůbec nevím, co měl za problémy, nerozumím tomu. Člověk prostě nikdy druhému nevidí do hlavy,“ řekl dabér.

Jako by jeho předčasný odchod předznamenávala chyba na Google. Po vyhledání jména se sice objevila jeho fotka, ale s informacemi, že byl fotbalistou a zemřel v roce 2002. Omyl zveřejnil v lednu na svém facebookovém účtu. "Nejen že jsem už pár let po smrti, ale ještě k tomu všemu jsem byl i fotbalista..." stálo v příspěvku.

Jan Kalous byl herec, ale především dabér. V dětství si zahrál ve filmech Nefňukej, veverko! nebo Veverka a kouzelná mušle. Většího úspěchu se mu ale dostalo na poli dabingu. Namluvil například Kevina ze Sám doma, Percyho v Harrym Potterovi nebo Logana v seriálu Gilmorova děvčata.

