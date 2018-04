Jdi se léčit, vzkázal Romanovi Richard. Kdyby ho potkal, bude zle

V premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Bíliny, kterou tvoří Žaneta (38), Roman (46), Roman (10 měsíců), Růžena (5), Natálka (11), Lukáš (8), Filip (17) a Robin (18). Na druhé straně jsme se seznámili s Janou (32), Richardem (27), Alexem (10) a Teem (5 měsíců), kteří žijí v Liberci.

reklama

V Liberci se po natáčení prý téměř nic nezměnilo. Jana si ale uvědomila, jak skvělý její partner je. "Víc si ho vážím. Uvědomila jsem si, že mám doma chlapa, který se dokáže postarat," pochválila si Jana. Podle Richarda se po natáčení zmírnila Janina závislost na telefonu, ale jen na chvíli. "Vydržela to tak pět dní, pak se to vrátilo do starých kolejí. Ona už jiná nebude," myslí si.

Z pobytu v náhradní rodině má Jana smíšené pocity. "Celkově mi Výměna nevadila a myslím si, že kdyby se nestal incident, který se stal, tak by to bylo nezáživné. Roman by byl jen neschopný chlap, který se nedokáže postarat o rodinu, nedokáže dětem opravit postel a tím by to skončilo. Tím, co se stalo, to ale bylo hrozné," svěřila se Jana.

Richard se o napadení dozvěděl až potom, co se vrátili domů. "Tvrdila mi, že ji trochu strčil. Ze začátku jsem to bral v pohodě, ale když jsem viděl ukázky, tak jsem měl sto chutí si tam pro něj dojet a vysvětlit mu to. Myslím, že si ho tam podají ostatní," tvrdí Richard.

S rodinou z Bíliny prý byli v kontaktu do chvíle, než začaly v televizi běžet první upoutávky. "Pak mi napsali, jak jsem si mohla dovolit říct, že to u nich smrdí. Vysvětlila jsem jim, že jsem to řekla jen o pokoji, kde bydlel Roman. Pak mi začaly chodit zprávy, že jsem se o Románka vůbec nepostarala, že bylo všechno jen na malé Natálce a já jsem v klidu spala. Tím to pro mě skončilo, uzavřela jsem to. Já se nemám za co stydět," shrnula Jana.

Dva nejstarší kluci sice ve Výměně tvrdili, že nechtějí být jako táta, podle Jany to ale byly jen silácké řeči před kamerou. "Robin chodil do práce, vydělával peníze, a přesto odtamtud neutekl. Bylo pro něj pohodlnější spát na nafukovací matraci a nemít žádnou zodpovědnost. Možná nebudou chtít být jako táta, ale dopadnou tak," myslí si.

Co by partneři vzkázali druhé rodině? "Ať se jdou léčit a neukazují se v Liberci. Kdybych je někdo potkal, byl by konec, tohle se nezapomíná," odpověděl Richard bez přemýšlení. "Nechápu Žanetu, jak s takovým člověkem může být, jak s ním může mít další děti. On ty její dvě děti rozhodně nemá rád, protože nemá rád Romy," dodala Jana.

Řeč přišla také na domácí násilí, které Jana v minulosti zažila. S Alexovým tatínkem neměli optimální vztah. "Došlo na nějaké strkání, mlácení, facky, rozbité talíře. Než jsem ho opustila, bylo to u nás na denním pořádku. Právě proto jsem nejspíš taková, jaká jsem – nenechám se sebou orat," řekla. Rozhodnutí ukončit Výměnu předčasně nelituje.

Nestihli jste Výměnu manželek v televizi? Pustit si ji můžete na NOVA Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.