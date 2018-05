Je dobojováno, toto jsou finalistky SuperStar! Které fandíte? ANKETA

Anketa Která finalistka SuperStar se vám líbí nejvíc? Tereza Anna Mašková 44 93 hlasů Eliška Rusková 20 41 hlasů Adéla Kvitová 7 14 hlasů Karmen Pál-Baláž 25 51 hlasů Aneta Horňáková 4 9 hlasů Hlasovalo 208 lidí.

- všechna tato jména patří vítězkám nedělního semifinálového kola pěvecké show SuperStar. Dívky spolu s pěticí chlapců, kteří se utkali v předchozím kole, tak postupují do finále, kde zabojují o pohádkovou finanční odměnu.

"Nečekala jsem, že to vyjde. Je to skvělé, jsem nadšená," komentovala svůj postup Tereza Anna Mašková, kterou do finále poslali svými hlasy sami diváci. Radost ale neskrývaly ani další finalistky, o jejichž osudu rozhodla porota.

"Jsem nadšená, že to ani nejde popsat. Strašně moc děkuji, že jste mi posílali hlasy," vzkázala Adéla Kvitová. "Těžko tomu uvěřit, co se stalo," přidala se Karmen Pál-Baláž. "Jsem dojatá, je to něco neskutečného TOP 10," neskrývala nadšení Eliška Rusková. A největší radost měla jednoznačně Aneta Horňáková, která se při vyhlašování poslední postupující už smiřovala s tím, že ona to nebude. "Ten moment překvapení je úplně brutál," dodala.

Reakce finalistek si můžete poslechnout ve videu níže, kde najdete mimo jiné i vysvětlení, proč si porotce Palo Habera myslí, že mužská část semifinalistů byla silnější:

Dívky ve finále doplní Jakub Pružinský, Bryan Gandola, Dominik Gerda, Richard Chovan a Petr Borkovec. Jejich výkony můžete ohodnotit zde:

První finálové kolo SuperStar sledujte už v neděli večer od 20:20 na Nově! Pokud jste neviděli poslední díl, můžete si ho pustit na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.