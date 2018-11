Vlak poškodil výhybku a uvízl v polích. Lidé tam hodiny mrzli

"Osobní vlak z Protivína do Berouna projel návěstidlem a vjel do cesty pro expres jedoucí z Chebu do Prahy. Došlo k poškození výhybky. V tuhle chvíli víme, že na místě nejsou žádní zranění, čekáme na vyčíslení škody," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.



K vlaku vyjela i policie. "Na místě jsme byli, ale nedošlo k žádnému ohrožení. Pouze jsme dávali dýchnout strojvůdci, jestli není pod vlivem alkoholu. Zkouška byla negativní, věc jsme předali Drážní inspekci," přiblížil policejní mluvčí Pavel Truxa.



Nehoda se stala okolo tři čtvrtě na jednu hodinu odpoledne. "Kvůli vyšetřování nehody nemohl pro cestující nikdo přijet," sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík.



Ve vlaku uvízlo asi dvacet lidí. Nefungovalo topení ani toalety. "Začíná zde být docela zima. Jsou zde děti a je tu i těhotná paní. Celou dobu nemůže nikdo na toaletu. Byli tady akorát tři policisté a to je všechno. Vlaky jezdí jen po vedlejší koleji a my tady pořád trčíme," popsala čekání na vysvobození jedna z cestujících pro TN.cz. Na stanici do Zdic se lidé dostali až okolo půl čtvrté