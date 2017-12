Nikol porodnici nestihla. Jonáše porodila na Štědrý den v autě

Jonášek je takový malý vánoční zázrak. Měl se narodit na Silvestra, on se ale rozhodl přijít na svět už na Štědrý den - a to co nejrychleji. Maminka ani nestačila vyrazit na cestu do nemocnice. Začala rodit, sotva vyšla z domu.

"Došla jsem jen k autu, v autě jsem pochopila, že nedojedeme. Manželovi se narodil do rukou," svěřila se TN.cz rozradostněná maminka.

Zaskočená rychlým průběhem porodu Nikol nebyla, děti už má. Úsměvné ale je, že sama pracovala jako porodní asistentka. Jak řekla, rady manželovi v autě však neudílela. Musel si poradit sám.

"Nemohla jsem mluvit. Zachoval ale zcela klidnou hlavu," chválila manžela Nikol. Porod netrval ani deset minut, i tak byl zážitek silný a nezapomenutelný. "Cítím se perfektně, bylo to nádherně rychlé," řekla novopečená maminka.

Svátky sice i s chlapečkem trávila v porodnici, ve středu se ale celá rodina vydala domů. A Silvestra si tak užijí všichni společně.