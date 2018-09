Kamioňák, kterého zabil Kočkův mercedes, měl doma tři děti

Miroslav V. naložil ve dvě ráno zboží v areálu firmy na okraji Prahy a po dálnici D11 vyrazil směrem k Hradci Králové. Na 32. kilometru se proti němu ve tmě obrovskou rychlostí vyřítil luxusní SUV Mercedes typu G.

Auto Jana Kočky mladšího muselo jet v protisměru po dálnici nejméně dva kilometry. Nejbližší nájezd na dálnici, kde si mohl řidič splést směr a vjet do opačného, je u Vrbové Lhoty na 35. kilometru. Okolnosti nehody policisté stále vyšetřují.

Střet byl ovšem fatální. Po nárazu začala vozidla hořet. Oba šoféři byli na místě mrtví. "Nedokážeme to pochopit. Ve dvě ráno jsem mu pomáhal nakládat a za dvě hodiny mi řeknou, že je mrtvý," ztěžka promluvil bratr řidiče náklaďáku Václav.

Mirkovi bylo teprve 28 let. S partnerkou vychovávali tři děti Dvě z jejího předchozího vztahu, třetí se jim narodilo teprve před týdnem. Mladá maminka se zhroutila. Rodina se jí teď v nejtěžších chvílích snaží být oporou.

Řidičův bratr Václav je naštvaný. Zlobí se na nezodpovědného řidiče druhého auta. "Jak mohl sednout do auta po nějaké party. To byl napitej, nebo to byla sázka? Takhle to nemůžeme nechat! A přitom se teď všude mluví o Kočkovi. Ale to už nikdo nevidí, že zabil nevinnýho kluka?" zlobí se naštvaný příbuzný.

Rodina Kočkových se osobně k páteční tragédii zatím nevyjádřila. Otec Jana Kočky Jan Kočka starší pouze na instagramu vyvěsil vzkaz: "Děkuji za zprávy, promiňte, že neodepisuji, je vás moc." Sestra Kristine zveřejnila vzpomínku na svého staršího bratra: "Bráško, já vím, že teď jsi šťastnej, a že víš, jak tě celá rodina miluje. Navěky budu vzpomínat na ty tvoje srandy. Nikdy si mě nenechal samotnou, vždy jsi byl ten velkej brácha, co se o mě vždy postaral. A za to ti děkuju." O druhé oběti nehody ani slovo.

K nehodě došlo v pátek brzy ráno na 32. kilometru dálnice. Mercedes Jana Kočky jel pravděpodobně z Trutnova, kde se večer předtím konal kickboxový galavečer, do Prahy. Zatím není jasné, kde se na dálnici D11 dostal do protisměru. Tam v plné rychlosti narazil do protijedoucího nákladního auta. Oba řidiči byli na místě mrtví. Přítomnost alkoholu v krvi musí zjistit pitva, která podle mluvčí policie bude hotova nejdříve příští týden.

Podívejte se na reportáž TV Nova o tragické nehodě: