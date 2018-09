Katčin kluk má alergii na kondomy. V patnácti letech z ní bude máma

Už ve středu večer se můžete těšit na další díl dokureality Malé lásky. Tentokrát uvidíte vůbec nejmaldší maminku z celého pořadu. Je jí teprve patnáct let.

Potkali se před odpoledkou na základní škole. Jemu bylo 16 let, jí teprve 14 let. Strávili spolu první noc a kvůli tomu, že on má alergii na latex, otěhotněla Katka šest dní po patnáctých narozeninách Mladí budoucí rodiče Katka a Tomáš se rozhodli si miminko nechat.

Katka k porodu přistupuje odvážně, svému příteli se snaží popsat všechny pocity. "Bolelo tě někdy tak břicho, jako když si chtěl prostě s*át? Tak si to představ jako dvakrát, třikrát větší bolest.“ Poznámka Tomáše je odzbrojující: "V tom případě je tetování procházka růžovým sadem.“

Katka stíhá posílat sms spolužačkám, ale když se blíží porod, dochází jí úsměv a největší oporou je pro ni maminka. Příběh Katky je dojemný. Už ve svých čtyřech letech skončila v dětském domově, protože její matka nezvládala po rozvodu výchovu svých dětí. Nicméně po pěti letech byly zase spolu a maminka Katku doprovází i na porodní sál.

