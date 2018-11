Kdy se smí prodat svatomartinské víno? Pozor, vinařům hrozí pokuta

První mladá Svatomartinská se mohou na pultech objevit až v neděli - přesně na svatého Martina. „Je to součást licenčních podmínek. Vychází to z tradice, kdy od 11. 11. teprve víno bylo vínem, přestalo být burčákem,“ vysvětlil Jiří Maděřič z Vinařské asociace ČR.

Obchodníci už je mohou mít vystavené, ale prodávat by měli opravdu až od neděle. „Divejte se. Tady už je máme nachystaný. Bílý už chladíme a těšíme se na zítra, až je začneme prodávat,“ ukazuje obsluha jedné z vinoték.

Pokud by prodejce před 11. listopadem láhev svatomartinského přeci jen prodal, hrozila by vinaři v krajním případě i ztráta licence. „Dalším důsledkem může být i to, že vinař má uzavřenou s tou vinotékou podlicenční smlouvu, kde jsou určité sankce za porušení pravidel i pro tu vinotéku, ovšem ztráty, které by obdržel vinař odejmutím licence, ta smlouva určitě nenahradí,“ dodává Jiří Maděřič.

Počasí vinařům letos přálo a tak prý bude mít i víno plnější chuť a větší vyzrálost než v předchozích letech. „Letošní rok celý byl velice teplý, celá jižní Morava se v podstatě posunula o nějakých 300 km víc na jih,“ zakončil vinař.