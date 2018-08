Konec idyly? Chystáte invazi, vpálila KLDR Američanům!

Když se nedávno sešel severokorejský vůdce Kim Čong-un s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, vypadalo to, že KLDR je ochotná jednat a více se zapojit do mezinárodního dění. Teď je ale vše jinak.

Severokorejský státní deník totiž v neděli napsal, že Američané mají dvě tváře - na jednu stranu prý USA vyjednávají s úsměvem na tváři, na straně druhé ale kutí válku a invazi do KLDR.

Jak upozorňuje CNN, tvrdá slova se v novinách objevila poté, co jihokorejské rádio informovalo o americkém vojenském cvičení, jehož cílem je údajně nácvik vpádu do severokorejské metropole Pchjongjangu.

"Nemůžeme si nevšimnout dvojjakosti Spojených států. Ty na jedné straně organizují tajná vojenská cvičení se zabijáckými zvláštními jednotkami, a přitom s námi jednají s úsměvem na tváři," píše se doslova v komentáři deníku Rodong Sinmun.

Velení amerických jednotek v Japonsku nicméně uvedlo, že neví o žádných cvičeních, která zmiňují jihokorejská i severokorejská média.

Tvrdý komentář v severokorejských novinách přišel jen pár dní poté, co Donald Trump zatrhl ministrovi zahraničí Mikeu Pompeovi cestu do KLDR. Prý proto, že proces jaderného odzbrojení země pokračuje příliš pomalu. Trump zároveň uvedl, že Pompeo se může do země vypravit "v dohledné době".

