Konec přátelství? Vztah Hradu a premiéra Babiše se ochlazuje

Vřelý vztah mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se začal formovat i díky tehdejšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, se kterým prezident Zeman příliš nevycházel. To se Sobotkovým ministrem financí Babišem si notoval o poznání víc.

Občas se sice neshodli jako třeba v případě velvyslance USA Andrew Schapira, kterého Zeman kritizoval. Většinou si ale rozuměli - symbolicky spolu zničili například několik státních dluhopisů.

Babiš se navíc na dovolené ve Francii vyfotil ve člunu podobně, jako se fotil prezident na Vysočině. "Pan prezident ocenil, že jsem propagoval jeho člun. Vzal to s humorem," vtipkoval tehdy Babiš.

Zeman vycházel Babišovi vstříc i po vítězství hnutí ANO v říjnových sněmovních volbách. Ten mu to oplatil podporou při prezidentských volbách v lednu.

Pak ale začal vztah ochlazovat a teď je téměř na bodě mrazu. To dokládá třeba i to, že ve středu Zeman na Hradě přijal nejdříve nové vedení ČSSD, až potom Andreje Babiše.

"Pan prezident des přijal na Hradě na jejich žádost předsedu ČSSD Jana Hamáčka a statutárního místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu," uvedl mluvčí Kanceláře prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman navíc kritizoval i vládní vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA místo do Ruska. Otázkou teď zůstává, co bude dál.