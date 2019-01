Konec světa? Ne! Těchto 100 dobrých zpráv dává lidstvu naději

Přehled důležitých událostí loňského roku zpracoval web Future Crunch.

Pomoc přírodě

1. Původní obyvatelé v ekvádorské Amazonii vyhráli právní bitvu o ochranu vodního toku řeky Aguarico. Soud zrušil 52 koncesí na těžbu a 32 tisíc hektarů původního deštného pralesa tak zůstane nedotčeno.

2. Poté, co Čína zakázala dovoz slonoviny, klesla poptávka o téměř polovinu a míra pytláctví v Keni klesla o polovinu, uvádí Světový fond pro ochranu přírody WWF.

3. Populace divokých tygrů v Nepálu se v posledních letech téměř zdvojnásobila díky úsilí ochránců přírody a zlepšenému financování chráněných přírodních oblastí.

4. Rychlost odlesňování v Indonésii kleslo o 60 procent.

5. Ozónová díra by mohla celá zmizet do roku 2060

6. V letošním roce bylo na ostrově Bali investováno 10 miliard dolarů na ochranu oceánu.

7. Nejmenšímu druhu lišky žijící v Kalifornii, se daří tak dobře, že mohl být odstraněn ze seznamu ohrožených druhů.

8. V roce 2018 se po více než desetileté debatě dohodlo 140 zemí na první mezinárodní smlouvě o zastavení nadměrného rybolovu a ochraně života na volném moři.

9. V Nigeru vysázeli za posledních 30 let více než 200 milionů nových stromů, což je největší pozitivní předměna životního prostředí v africké historii.

10. Španělsko rozhodlo o vytvoření nové námořní rezervace pro migraci velryb a delfínů ve Středozemním moři. Rovněž zakáže veškeré budoucí průzkumy fosilních paliv v této oblasti.

11. Středoamerickému státu Belize se podařilo prosadit opatření na ochranu Belizského bariérového útesu, který je druhý největší na světě. UNESCO ho tak mohlo vyškrtnout ze seznamu ohrožených památek.

12. Kolumbie oficiálně rozšířila chráněnou oblast Serranía de Chiribiquete na 4,3 milionu hektarů. Stala se tak největším národním parkem tvořeným tropickým deštným pralesem na světě.

13. V Mexiku se zvedla populace divokých jaguárů za posledních osm let o 20 procent. 14 zemí Latinské Ameriky podepsalo dohodu o regionálním programu ochrany velkých koček do roku 2030.

14. V lesech střední Afriky se populace horských goril zvýšila o čtvrtinu. V roce 2018 zde žilo více než 1000 jedinců.

15. Kanada podepsala další smlouvu o ochraně s původními obyvateli. Zároveň vytvořila největší chránený les světa. Jeho rozloha je téměř tak velká jako Česká republika.

16. Chile schválilo nový zákon na ochranu vod podél svého pobřeží. Devět nových námořních rezervací zvyšuje plochu oceánu pod ochranou státu ze čtyř procent na 42,4 %.

17. Seychely vytvořily v Indickém oceánu novou námořní rezervaci o rozloze 130 tisíc kilometrů čtverečních. Ostrovní stát zcela chrání své vody před rybolovem.

18. Nová Kaledonie nově zařadí pod svou ochranu 28 tisíc kilometrů čtverečních vod, včetně nejvíce nedotčených korálových útesů na světě.





Pokrok ve zdravotnictví

19. Na světě bylo podáno 25 milionů dávek nové očkovací látky proti choleře. Podle zprávy UNICEF se připravuje největší očkování v historii lidstva.

20. Klesá počet kuřáků cigaret. Ve Francii pravidelně kouří o milion lidí méně. Užívání cigaret mezi Američany kleslo na nejnižší úroveň od doby, kdy Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí začalo sbírat v roce 1965 údaje.

21. Rwanda se stala první rozvojovou zemí, která poskytne všem obyvatelům bezplatnou péči o oči. Slabozrakost je přitom v zemi velmi rozšířený problém.

22. Indie zaznamenala za posledních pět let úmrtnost matek při porodu o 22 procent.

23. Ghana se stala první zemí v subsaharské Africe, která odstranila trachomu – nejrozšířenější infekční onemocnění způsobující slepotu. Ještě v roce 2000 bylo slepotou ohroženo 2,8 milionu Ghaňanů (15 % obyvatelstva).

26. V roce 2018 se New York a Virginie staly prvními dvěma americkými státy, které přijaly zákony vyžadující vzdělání v oblasti duševního zdraví ve školách.

27. Malajsie se stala první zemí západního Pacifiku, které se podařilo významně snížit počty přenosů onemocnění HIV a syfilidy z matky na dítě.

28. Jižní Afrika, která je domovem největší světové populace lidí nakažených virem HIV, šokovala zdravotnickou veřejnost sdělením, že se podařilo snížit odhalení nových případů nákazy o 44 %.

29. V Keni se podařilo snížit onemocnění dětí parazitickými střevními červy. V roce 2012 onemocnění trápilo každé třetí dítě, nyní jsou to pouhá 2 % všech dětí ve školách.

30. Rusové pijí alkohol a kouří nejméně od rozpadu Sovětského svazu. Spotřeba lihu i tabáku se snížila o 20 procent.

31. V Tanzánii se podařilo snížit úmrtnost na malárii u dospělých o 50 % a u dětí o 53 %.

32. Organizace WHO potvrdila, že Paraguay úplně vymýtila malárii a je tak první zemí v Jižní Americe, kde se to podařilo.

33. Nový výzkum ukázal, že ženská obřízka v Africe je v posledních dvaceti letech na výrazném ústupu. V severní Africe poklesl počet případů z 57 na 14 procent, v západní Africe ze 74 na 25 procent a ve východní Africe ze 71 na 8 procent.





Lidská práva

34. Nejvyšší soud v Kostarice rozhodl, že zákon zakazující manželství osob stejného pohlaví v zemi je protiústavní a dal vládě 18 měsíců, aby zákon změnil.

35. Nejvyšší soud Indie zrušil staletý zákaz homosexuálního sexu a nazval viktoriánský zákon „iracionálním, neohrabaným a zjevně svévolným“.

36. Maroko vydalo zásadní zákon, který trestá násilí na ženách a ukládá pachateli tvrdé tresty.

37. Německo vydalo novou statistiku, která ukázala, že více než 300 000 uprchlíků, kteří přišli do země v posledních letech, našlo zaměstnání.

38. Nový Zéland se stal druhou zemí na světě (po Filipínách), která schválila zákon umožňující obětem domácího násilí vzít si 10 dní placené dovolené navíc.

39. Skotsko se stalo první zemí na světě, která zaručuje všem studentům bezplatně hygienické potřeby.

40. Kanada se stala druhou zemí na světě, která legalizovala marihuanu.

41. Milníkem pro lidská práva na Blízkém východě je rozhodnutí libanonského soudu, podle něhož homosexualita není zločin.

42. Nejvyšší soud státu Trinidad a Tobago rozhodl, že koloniální zákon, který zakazoval homosexuální styk, je protiústavní.

43. Tunisko se stalo prvním arabským státem, který přijal zákon rovnající práva žen a mužů při dědictví. Tím zrušil staré ustanovení islámského práva šarka.

44. Pákistánský parlament schválil zákon, který zaručuje základní lidská práva transsexuálním občanům a zakazuje všechny formy diskriminace zaměstnavateli.

45. Skotsko se stalo první zemí světa, která zahrnuje výuku lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních práv do vzdělávacích programů pro státní školy.

46. Nepál se stal první zemí v jižní Asii, která přijala zákon zakazující tělesné tresty pro děti.





Roste blahobyt

47. Poprvé od pravěku je méně než polovina lidstva ohrožena chudobou. Více než půlka lidí patří mezi bohaté, nebo alespoň do střední třídy.

48. Celosvětová míra sebevražd klesla o 38 procent, což značí čtyři miliony životů.

49. V Indii se od roku 2005 přesunulo z chudoby 271 milionů lidí.

50. Indie se také stala zemí, která postavila nejvíce toalet. Za posledních pět let zprovoznila více než 80 milionů sanitárních zařízení.

51. Mezinárodní energetická agentura uvedla, že v minulém roce získalo přístup k elektřině 120 milionů lidí. V temnotě tak poprvé od roku 1882 zůstává méně než jedna miliarda obyvatel planety.

52. Celosvětová míra plodnosti se od roku 1950 snížila na polovinu. V polovině zemí světa se párům rodí méně než dvě děti.

53. Bangladéš snížil od roku 1990 míru dětské úmrtnosti o 78 procent, což je největší snížení na světě.

54. V roce 2017 světová média psala o fatálním nedostatku vody v Kapském městě, což mělo znamenat jeho konec. V roce 2018 se město z krize dostalo, ovšem světová média už o úspěšně překonané hrozbě informovala jen minimálně.

55. Úmrtnost na choroby dýchacích cest se v Číně snížila o 70 % oproti roku 1990 a to díky rostoucím příjmům, čistějším palivům a lepší zdravotní péči.

56. Podíl černochů mezi lidmi pod hranicí chudoby v USA klesl z 41 % v roce 1960 na 18 % dnes. Jejich podíl ve střední třídě vzrostl ze 38 % na 57 %.

57. Poválečný rekord – demokracie jako forma vlády je nejrozšířenější od druhé světové války. Šedesát procent zemí světa je nyní demokratických.

58. Globální průzkum ukázal, že mladí lidé ve všech zemích jsou optimističtější než dospělí. Devět z deseti mladých lidí v Keni, Mexiku, Číně, Nigérii nebo Indii uvádělo, že mají pozitivní postoj ke své budoucnosti.

Poručíme větru a slunci...



59. Solární a větrné elektrárny vyrobily v minulém roce 1000 GW elektrické energie. Před 10 lety to bylo méně než 8 GW.

60. Náklady na výrobu elektřiny ze slunce se navíc snížily. V mnoha částech světa je nyní levnější budovat nové zdroje čisté elektřiny, než udržovat v provozu elektrárny na fosilní paliva.

61. Největší světová pojišťovna Allianz oznámila, že přestane poskytovat pojištění uhelným elektrárnám a dolům. Největší světová námořní společnost Maersk se zavázala, že sníží používání fosilních paliv až na nulu do roku 2050.

62. Společnost Repsol se stala prvním významným výrobcem fosilních paliv, který oznámil, že už nebude hledat nová naleziště ropy a zemního plynu.

63. Kalifornie představila nejambicióznější klimatický plán všech dob. Do roku 2045 chce být zcela bez fosilních paliv.

64. Čína, největší světový spotřebitel energie, se zavázala, že do roku 2030 bude podíl čistých zdrojů elektřiny v zemi nejméně na úrovni 30 procent.

65. Chile uvádí, že se od roku 2013 podařilo čtyřnásobně navýšit čisté zdroje elektřiny, což způsobilo pokles průměrných nákladů na elektřinu o 75 %.

66. USA v letošním roce stanovily nový rekord při uzavírání uhelných elektráren. Za rok 2018 bylo možné ukončit provoz elektráren produkující celkem 15,4 GW „uhelné“ energie, kterou se podaří nahradit obnovitelnými zdroji.

67. Jedenáct evropských zemí oznámilo, že ukončí provoz uhelných elektráren. Je mezi nimi Francie, Velká Británie, Dánsko nebo Nizozemsko.

68. Několik světových investičních fondů, které spravují více než 3 biliony dolarů, uvedlo, že budou investovat pouze do společností, které ve svých strategiích uplatňují klimatická rizika.

69. Indie zvýšila podíl čistě vyráběné energie z 20 na 28 %. V příštích čtyřech letech postaví solární a větrné elektrárny o výkonu 150 GW.

70. Irsko se stalo první zemí na světě, které se zbavilo fosilních paliv po schválení zákona všemi stranami dolní komory parlamentu.

71. Španělsko se zavázalo ukončit většinu svých uhelných dolů do konce roku. Vláda souhlasila s předčasným odchodem do důchodu pro horníky. Zajístí i rekvalifikaci a obnovu životního prostředí.





Války na ústupu

72. Počet obětí válečných konfliktů ve světě klesá již tři roky po sobě. Za minulý rok byly o 32 % nižší než jejich vrchol v roce 2014.

73. Po desítkách let úsilí byla provincie Herat v Afghánistánu prohlášena za vyčištěnou od nášlapných min. V tomto ohledu patřila od 80. Let k nejhůře postiženým oblastem.

74. Po zhroucení Islámského státu se snížil počet civilních obětí v Iráku. Ve srovnání s rokem 2017 bylo zabito o 80 % Iráčanů méně.

75. Etiopie a Eritrea podepsaly mírovou smlouvu signalizující ukončení dvacetileté války a opětovné spojení tisíců rodin.

76. Malajsie zrušila trest smrti za všechny zločiny a zastavila všechny připravované popravy.

77. Honduras měl v roce 2012 nejvyšší míru vražd na světě. Počty vražd od té doby klesl o polovinu, což je nejvyšší pokles na světě.

78. Míra násilných zločinů a vražd ve 30 největších městech USA poklesla. U vražd je to o 7,6 % méně než v roce 2017.

79. Počet oznámených zločinů v Německu klesl o 10 procent na nejnižší úroveň za posledních 30 let.

80. V Novém Jižním Walesu v Austrálii poklesla zločinnost mladistvých o 59 % oproti roku 2000.

81. Kriminalita mládeže poklesla o rekordních 80 % také v Kalifornii. Zločiny nezletilých se zbraní poklesly o 75 %, porody mezi teenagery klesly o 75 %, útoky ve školách klesly o 50 %.

82. Podle údajů amerického ministerstva spravedlnosti se snížil podíl osob ve vězení na nejnižší úroveň za posledních dvacet let.





Víra v recyklaci

83. Průzkum mezi lidmi narozenými po roce 1980 odhalil, že 70 % světové populace snižuje spotřebu masa nebo zcela přechází na vegetariánskou stravu.

84. Německo představilo plán, pomocí něhož bude recyklovat až 63 % veškerého odpadu v příštích čtyřech letech. Dosud recykluje 36 % odpadu.

85. Malajská vláda oznámila, že nedovolí další rozšíření palmových plantáží a má v úmyslu zachovat lesní porost ve výši 50 % svého území.

86. Dánsko se přidalo k zemím, které vyhlásilo zákaz motoru s vnitřním spalováním. V současnosti existuje 16 zemí, které se k zákazu zavázaly přidat do roku 2040, včetně Číny a Indie, dvou největších automobilových trhů světa.

87. Svět překonal hranici 4 milionů elektrických vozidel. V Číně dosahují elektromobily 5 % z celkového prodeje.

88. Adidas v roce 1998 prodal pět milionů párů obuvi vyrobených z plastových odpadů z oceánů. Do svých výrobků bude od roku 2024 používat pouze recyklovaný plast.

89. Čína vyhlásila válku znečištění. Města v průměru snížila koncentrace prachových částic ve vzduchu o 32 procent za poslední čtyři roky.

90. Velká Británie zaznamenala 12% pokles emisí z vozidel stejně jako celkový pokles znečisťujících látek v okolí.

91. 250 významených světových značek, včetně Coca Cola nebo Nestlé oznámilo, že do roku 2025 bude 100 % plastových obalů znovu použito, recyklováno nebo kompostováno.

92. Evropský parlament schválil úplný zákaz plastů na jedno použití. Dohoda vstoupí v platnost v roce 2021.

93. Ke konci roku 2018 ve 32 zemích zcela zakázala používání igelitek v obchodech. Polovina těchto zemí je v Africe.

94. Čína uvedla, že od zavedení zákazu igelitových tašek v roce 2008 ušetřila použití nejméně 40 miliard igelitek.

95. Druhý nejlidnatější stát v Indii, Maharáštra, kde žije 116 milionů lidí, zakázal veškerý plast na jedno použití.

96. Indický ministr životního prostředí oznámil, že do roku 2022 země odstraní veškerý plast na jedno použití. Za poslední tři roky země využila plastové odpady na stavbu 100 tisíc kilometrů silnic.

97. Čtyři roky od zavedení poplatků ve výši 5 pencí za igelitku v obchodech, se ve Velké Británii použilo o 9 miliard méně tašek.

98. Po zákazu používání igelitových tašek ve dvou největších maloobchodních řetězcích Austrálie snížila spotřebu igelitek o 80 %. Za tři měsíce to činí 1,5 miliardy tašek.

99. Po zavedení nejtvrdšího zákazu plastových pytlů Keňa uvedla, že jsou její vodní cesty jasnější a potravinový řetězec méně kontaminovaný.

To nejlepší na konec!



100. V Tichém oceánu pracuje 600 metrů dlouhá čistička, která čistí vodu od plastů. V příštích sedmi letech by měla zlikvidovat přibližně polovinu z obřího plastového plujícího ostrova, který se v oceánu vytvořil.