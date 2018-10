Konec živoření v garáži! Maminka se dvěma dětmi dostala nový byt

Bezmála rok živoření v otřesných podmínkách garáže je minulostí. Jana, kterou minulý týden našli v ústecké ulici Králova výšina pracovníci odboru sociálně-právní ochrany dětí, se v úterý i s dětmi přestěhovala do krizového bytu. Uvedla to v rozhovoru pro web iDnes. Tříletá holčička a devítiletý chlapec doposud byli v Klokánku. Byt je vybaven nábytkem, kuchyní, ledničkou i pračkou.

Matka prý za svými dětmi do Klokánku docházela. "Stýskalo se jim, hlavně dceři. Je ke mně hodně připoutaná, když jsme bydleli v garáži, ještě jsem ji kojila. Všechny své čtyři děti jsem kojila do čtyř let, je to pro ně to nejlepší," svěřila se webu.

Žena má kromě dvou potomků, kteří s ní žili v garáži, ještě dvě dospělé děti. Právě manželka jejího 24letého syna s ní spolu s půlročním miminkem žila v garáži. Byl to právě Janin vnuk, díky kterému se přišlo na to, že rodina v garáži žije. Někdo z místních totiž uslyšel dětský pláč a informoval policii. Snacha i s vnukem nyní žijí u babičky v Teplicích.

Dříve Jana s dětmi bydlela v bytě 1+1. Podle svých slov platila účty včas, majitel bytu prý ale stále zvyšoval poplatky a nakonec ji vyhodil. "Nebýt tady pána Jindry, tak řeknu pravdu, budu spát pod mostem? Kam jsem měla jít? Do garáže, nebýt tady pána, tak já nevím, já skočím po auto," řekla matka televizi Nova. Přesto odmítala pomoc úřadů. Raději s dětmi přežívala v garáži bez vody a elektřiny. Hygienu obstaral malý lavor, na toaletu chodila s dětmi ven.

"Děti chodily do školy, dělaly úkoly. Sladkosti měly, jogurty, všechno," reagovala matka a na otázku, kde brala peníze, odpověděla: "Brigáda, chodila jsem pomáhat, sekat, kytky zalejvat."

Podle sociálky žena zmizela před čtyřmi měsíci neznámo kam, s placením nájmu prý měla opakované problémy. "V minulosti už tato rodina byla řešena, bohužel rodina se vyhýbala kontaktu se sociálními pracovníky a z původního bydliště najednou zmizela," sdělila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

