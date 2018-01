Letadlo při přistání dostalo smyk, málem spadlo z dráhy do moře

Letadlo letělo z tureckého hlavního města Ankara do Trabzonu na severním pobřeží země. Na zledovatělé přistávací dráze dostalo letadlo smyk a sklouzlo na sráz vedoucí do moře. Posádka letadla měla štěstí, protože kola stroje se zabořila do zmrzlého bahna a zabránila tak úplnému sklouznutí letadla do moře.

Na palubě letadla vypukla panika, naštěstí se však nikomu nic zásadního nestalo. Škody jsou ale na letadle, levý motor se úplně utrhnul z křídla po přehoupnutí letadla přes hranu srázu.

Záběry z paluby letadla pak ukazují, že lidé byli vystrašení ještě při evakuaci. Z kabiny pak na palubu unikal kouř. Na místě zasahovali všechny složky záchranných jednotek.

Neštěstí se stalo v sobotu večer, letadlo patří turecké společnosti Pegasus Airlines.