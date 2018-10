Máma zohyzděné hvězdy Týnuš Třešničkové popsala její zranění

Když Heleně Třešňákové její dcera volala, aby jí řekla, co se v Turecku stalo, vracela se zrovna žena z práce. "Když mi to řekla, tak jsem nevěděla, co se děje. Byla jsem úplně mimo," řekla Třešňáková televizi Nova.

"Řekla mi, že jí chytlo oblečení, že je celá spálená. Od pasu nahoru je spálená," prozradila Třešňáková. Její dcera je popálená na třetině těla.

"Obličej byl zasažený míň, to tělo víc," dodala matka známé youtuberky. S dcerou si denně telefonuje. "Říká, jak to probíhá, ta léčba. Jak se tam o ni starají, že dobře a že se to každým dnem lepší," řekla.

Vyjádřila se i k nenávistným komentářům, které se objevily na sociálních sítích po nešťastné události. "Ať se každý zamyslí sám nad sebou, jak se chová. Když si to píšou, tak ať si to píšou. My víme, jaká je dcera. Ona je hodná. Nikdy nikomu neublížila. Myslím si, že je to jenom závist," vzkázala Helena Třešňáková. "Bolí to, i mě to uráží. Prostě mi to vadí," dodala.

Přes vážná zranění si nemyslí, že by to znamenalo konec kariéry její dcery. "Je to bojovnice. Posílí ji to. Určitě to bude všechno v pořádku," věří Třešňáková.

Své dceři poslala prostřednictvím televize Nova i vzkaz: "Ahoj, měj se, uzdrav se, buď šťastná a spokojená," vzkazuje známé české youtuberce její matka.