Máme si nechat zimní, nebo letní čas? Češi si jednoznačně vybrali

Řídit se do budoucna jen letním, nebo zimním časem? O tom mají do budoucího roku rozhodnout členské země Evropské unie. Češi mají ale podle ankety na TN.cz poměrně jasno.

V noci ze soboty na neděli si posuneme ručičky hodinek o hodinu zpět, a ráno si tak budeme moci přispat. Bude to možná jedna z posledních změn času. Evropská komise dospěla k názoru, že v současné době už střídání letního a zimního času nemá význam. Po jednotlivých státech teď chce, aby si vybraly, který čas si ponechají.

Samotná Komise se přiklání spíše k tomu, aby celoročním časem v Evropě zůstal ten letní. Pokud by si ho státy zvolily, naposledy by si lidé posunuli čas na hodinkách příští rok v březnu. V případě, že by zvolili zimní čas, čekala by je poslední změna za rok v říjnu.

Anketa Jaký čas by mělo Česko zavést? Celoroční zimní čas 32 3388 hlasů Celoroční letní čas 68 7144 hlasů Hlasovalo 10532 lidí.

Konečné rozhodnutí by měly státy dát vědět do dubna 2019. Směrnici, která by zrušení střídání času zakotvila, pak musí schválit ještě Evropský parlament, Rada Evropy a jednotlivé státy.

Češi už teď ale mají víceméně jasno. Většina by si jich přála ponechat letní čas. V anketě na TN.cz, ve které hlasovalo přes devět tisíc lidí, se pro letní čas vyslovilo více než šest tisíc hlasujících. Jaké změny by v Česku nastaly, kdybychom si ponechali letní čas, si přečtěte TADY.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



Co se stane s tělem, když jste vzhůru 19 hodin a více? POZOR, může to pro vás mít fatální následky!



POZOR: Budíte se každou noc ve stejnou dobu? Víme, co tento konkrétní čas znamená!