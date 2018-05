Meghan má před svatbou problém! Podobná věc se nestala 130 let

Už v sobotu se ve Velké Británii uskuteční svatba, na kterou miliony lidí po celém světě netrpělivě čekají. Bývalá herečka Meghan Markle si řekne ano s britským princem Harrym. Jenže i když se Meghan těšila, že si velký den užije s oběma rodiči, táta ji na poslední chvíli pořádně vypekl.

reklama

Nechce prý své dceři dělat ostudu, proto do Británie vůbec nepřiletí. Jiné zdroje zase mluví o tom, že má zdravotní problémy. Vyvstává tak otázka, kdo Meghan dovede k oltáři. A britští bookmakeři mají jasno.

Za favoritku platí Meghanina máma Doria Ragland. S tou si je nevěsta neuvěřitelně blízká a bookmakeři na ni vypsali kurz 4,6:1. Ve hře jsou i další jména, žhavým kandidátem je třeba také bratr ženicha princ William.

Pokud by si Meghan nakonec vybrala mámu, nebyla by v historii královské rodiny jediná. Šla by ve šlépějích těch nejslavnějších. V roce 1885 vedla k oltáři svou nejmladší dceru Beatrice královna Viktorie. Vdávala se 24 let po smrti svého tatínka.