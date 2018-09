Meghan odhalila tajemství svých šatů. Ukryla v nich vzkaz

"Něco modrého, starého a půjčeného." Tak zní trojice věcí, které by podle americké tradice měly nevěsty u sebe mít na svůj velký den. A vévodkyně Meghan to vyřešila opravdu překrásně. Tajemství svých svatebních šatů prozradila v dokumentu Queen of the World o královské rodině.

"Někde tady je kousek, vidíte? Je tu kousek modré látky, kterou všili dovnitř. To je moje něco modrého. Je to látka z šatů, které jsem měla na sobě při první schůzce," prohlásila Meghan podle portálu CNN. Zároveň dodala, že svou róbu neviděla hotovou až do svatebního rána.

Meghaniny svatební šaty budou od října k vidění na výstavě na hradě Windsor. Vévodkyně ze Sussexu zvolila na obřad jednoduché a elegantní šaty od britské návrhářky francouzského módního domu Givenchy Clare Waight Keller.

Zajímavý byl také závoj, který měla Meghan na hlavě přidržovaný diamantovou tiarou z roku 1932, zapůjčenou královnou Alžbětou II. Na závoji byly vyšity květiny všech 53 zemí Commonwealthu. Bývalá herečka je prý chtěla mít u sebe, když vstupuje do královské rodiny.

"Navíc jsem věděla, že to bude skvělé překvapení také pro mého dnes už manžela, který o tom nevěděl. Byl vážně nadšený, když zjistil, že jsem se pro něco takového rozhodla na náš společný den," prohlásila vévodkyně.