Merkelová zůstala v Praze do večera, kvůli oslavě narozenin

Německá kancléřka Angela Merkelová po setkání s českým premiérem Andrejem Babišem zůstala v Praze až do pátečního večera. Zúčastnila se narozeninové oslavy. V Pražské vile Lanna slavil devadesátiny Rudolf Zahradník, jeden z mentorů Angely Merkelové z dob, kdy v tehdejším Československu studovala.

Na oslavu dorazila Merkelová kolem 18. hodiny. Odletět by měla z Prahy až ve 23 hodin. Rudolf Zahradník byl na začátku 80. let jedním z českých školitelů, u kterých dokončovala Angela Merkelová svůj doktorát v dejvickém Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. V tehdejším Československu strávila půl roku.

"To byl člověk s fyzikálním vzděláním se sympatií pro chemii. Ona byla nejen velmi pracovitá a velice houževnatá, ale i pozorná. Byla ten typ hosta, který vycítí, co se té skupině děje a přizpůsobila se tomu bleskově," popisuje svou bývalou studentku, dnes nejmocnější ženu planety Rudolf Zahradník.

Studovala v Praze mimo jiné proto, že zde byly totiž lepší podmínky pro vědu než v NDR a mohla tu například využít výkonný počítač, který v tehdejším východním Německu nebyl.

Do Československa přijela Angela Merkelová ještě několikrát dokončovat svou práci a během let vzniklo přátelství, které trvá dodnes.

"My se vídáme několikrát do roka. Někdy na deset minut, někdy na deset hodin, ale už to není na deset dní," prozradil Zahradník.

Názor na Angelu Merkelovou nezměnil ani po třinácti letech, kdy se jeho bývalá studentka ujala funkce kancléřky. Už tehdy o ní mluvil jen kladně.

To, že se večer fyzikální chemik setká se svou bývalou studentkou, bylo podle informací Televize Nova překvapení až do zahájení oslavy.