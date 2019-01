Migranti překvapili španělskou policii! Cestovali v matracích

Překvapení čekalo španělskou policie, která objevila dva migranty ukryté v matracích. Migranti cestovali na stropě dodávky a za převoz do Evropy každý z nich měl zaplatit 4 500 eur (přes 116 tisíc korun). Řidič dodávky policii unikl.

Dva migranti z Afriky byli ve Španělsku zadrženi poté, co se snažili dostat do Evropy. Policie je objevila na hranicích mezi Marokem a španělským městem Melilla, který se nachází na severoafrickém pobřeží, informoval Bild.de.

Migranti cestovali na dodávce v matracích připevněných na střechu vozidla. Poté, co policie nožem rozřízla matraci, muži z ní vylezli ven. Oba byli v dobrém zdravotním stavu a nepotřebovali lékařskou pomoc.

Muži se také policii svěřili, že zaplatili řidiči dodávky 4 500 eur (přes 116 tisíc korun) za převoz do Evropy. Řidič však policii uprchl zpět do Maroka poté, co byl vyzván k bezpečnostní kontrole.

K celé situaci se vyjádřil španělský politik Jon Inarritu, který i na svém profilu na twitteru zveřejnil video ze zadržení migrantů. "Tak dlouho, dokud nebudou existovat bezpečné cesty, jak získat azyl, tyto situace budou na jižních hranicích Evropy stále pokračovat," napsal Inarritu na twitteru.