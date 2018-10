Miloš Zeman dostal dopis od Donalda Trumpa! Toto mu napsal

Prezident Miloš Zeman dostal dopis od svého amerického protějšku. Donald Trump poslal do Prahy gratulace ke stému výročí vzniku samostatného Československa. Zmíénil také české vojáky, kteří na začátku srpna zemřeli na misi v Afghánistánu.

Celý dopis Donalda Trumpa zveřejnila Kancelář prezidenta republiky na oficiálních stránkách Pražského hradu.

"Jménem lidu Spojených států amerických gratuluji občanům České republiky ke 100. výročí založení Československa dne 28. října. Spojené státy jsou hrdé na roli, kterou sehrály při založení Československa před 100 lety, a těší se na pokračování partnerství a přátelství mezi našimi zeměmi," píše americký prezident.

"V tento historický okamžik je posilování našeho společného západního pouta důležitější než kdy jindy. Spojené státy a Česká republika jsou pevní spojenci, jež svazují hodnoty, na nichž jsou postaveny naše demokracie, a kteří jsou oddaní společným prioritám bezpečnosti, svobody a prosperity," vzkázal dál Donald Trump.

Zmínil také tři české vojáky, kteří zemřeli začátkem srpna při sebevražedném útoku na patrolu v Afghánistánu. "Vaše silná podpora pokračování české mise v Afghánistánu i po tragické smrti tří českých vojáků dne 5. srpna připomněla oběti nesené těmi, kdo společně brání svobodu a naše demokratické hodnoty, a to nyní i v dalších letech. Přijměte, prosím, mé gratulace k vašemu důležitému výročí," dodal Trump.

Prezident Miloš Zeman Donalda Trumpa podporoval již v prezidentské kampani. Na návštěvu Bílého domu ale stále čeká. Trump jej na konci roku 2016 v telefonickém rozhovoru do Washingtonu pozval, sám přijal pozvání do Česka. Termíny návštěvy Zemana v Bílém domě a cesty amerického prezidenta do Prahy se zatím nepodařilo domluvit.

Před několika týdny předběhla Zemana jiná Češka. V Oválné pracovně přijal Donald Trump svou bývalou tchýni, matku Ivany Trumpové Marii Zelníčkovou.