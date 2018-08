Minimální zda má růst! Vláda o tom jedná s odboráři

Růst minimální mzdy bude jedno z největších témat letošního politického podzimu. Intenzivní jednání probíhala i dnes a to mezi ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a vedením druhé největší odborové centrály.

Zatímco odboráři jsou rádi za navyšování peněz pro zaměstnance, podnikatelé to kritizují. V Česku pracuje za minimum asi 150.000 lidí, což jsou necelá čtyři procenta všech zaměstnanců. V nejvyšších politických kruzích se vede boj o to, o kolik se zvedne současná minimální mzda, což je 12 200 korun.



Ministryně se dnes na úvodní schůzce sešla s druhou největší odborovou centrálou Asociací samostatných odborů.Ta chce přidat k minimální mzdě 1 000 korun.



Ministryně výsledek schůzky komentovat nechtěla. K tisícovce navíc se prý kloní i premiér Babiš. Odboráři ale nepostupují jednotně. Největší seskupení odborů totiž chce, aby se minimální mzda v Česku od 1. ledna zvedla o víc. "Růst o 1 500 korun je pro nás minimum," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.



Maláčová sklízí kritiku ze strany podnikatelů za to, že chce změnit systém výpočtu navyšování minimální mzdy. Ta by mohla růst do roku 2022 až na polovinu průměrné mzdy.



O minimální mzdě se bude nepřímo jednat i ve Sněmovně. Před své kolegy chce přinést pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík změnu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců.



"My si myslíme, že odvody z práce, a nemluvím jenom o dani z příjmu, ale i o sociálním a zdravotním pojištění, jsou extrémně vysoké a že by se měly snížit. U těch nejméně příjmových lidí je to nejrazantněji vidět. Když z těch 12 200 dostanou jen 10 400," uvedl Mikuláš Ferjenčík.



Další jednání, kde by se měli sejít ministři, odboráři i zástupci podnikatelů, by se mělo konat 24. září.