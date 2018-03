Mirek dohnal ve Výměně Denisu k slzám! Tohle jí přeje do života

Ve středeční premiérové Výměně manželek sledovali diváci rodinu z Vyškova, kterou tvoří Lucie (30), Mirek (58) a syn Mirek (15 měsíců). Na druhé straně se seznámili s Denisou (28), Lukášem (34) a synem Sebastianem (4), kteří žijí v Ostravě.

reklama

A zatímco Lucie si s náhradním manželem Lukášem užívala pohodu, jezdili na výlety a rychle se skamarádili i s chlapečkem, v druhé rodině to často skřípalo. Denisa neměla daleko k nervovému zhroucení, o Mirkovi tvrdila, že je despotický a zvyklý rozkazovat. Podle něj ale bylo všechno jinak.

"Natáčení proběhlo v pohodě, ale to, co se pak rozpoutalo na sociálních sítích po odvysílání ukázek, moc příjemné není. Nikdo nemůže vědět, jak to u nás funguje. Za deset dní a z kamer se nedá soudit, ale český národ je bohužel takový. My jsme navíc pár, který je středem pozornosti," poznamenal Mirek.

Denisa podle něj přeháněla a tvrdila věci, které nebyly pravda. To si myslí i Mirkova manželka Lucie. "Denisa tady dělala scény, které nahrála, hrozné intriky. Tím by se mohla živit, jako herečka je dobrá," prohlásila. "Už se o Výměně doma nebavíme, uzavřeli jsme to a teď jen čekáme, až se to odvysílá a opadne ta bublina," dodala.

Rodina se přitom do Výměny manželek přihlásila proto, že měla Lucie k manželovi připomínky. Měl na ni přehnané nároky, obviňoval ji z lenosti a přehnaně žárlil. To už si prý dvojice vyříkala. "Na něčem jsme se domluvili, že budeme dělat jinak. Já jsem uznal, že měla manželka v něčem pravdu. Navíc máme mezi sebou velký věkový rozdíl, nejsme spolu tak dlouho a náš vztah se vyvíjí, takže se budu snažit," uvedl Mirek.

I podle Lucie Výměna mnoho věcí zlepšila. "Dala nám hodně pozitivního. Víc si nasloucháme a když je nějaký problém, vyříkáme si to. Máme takové manželství, které by nám kdekdo mohl závidět," myslí si.

Mirek jako na nejhorší moment deseti dnů zpětně vzpomíná na incident ve vířivce. "Udělali ze mě to, že lákám náhradní manželku do vířivky, ale bylo to všechno jinak. Personál to myslel dobře, zapálili svíčky a udělali romantiku, ale já jsem o tom nevěděl. Vzal jsem ji do wellness, kde se nám líbí a jezdíme tam rádi, ale určitě jsem ji nikam nelákal," odmítl Mirek.

Lucie vnímala jako nejhorší závěrečných Osm očí. "Já to spíš v sobě dusím, ale asi jsem byla v takovém rozpoložení, že to na mě všechno spadlo. Nebyla jsem schopná se manžela zastat, nějak oponovat náhradní manželce," mrzí ji. Za nejlepší označila celých deset dní, kdy si mohla odpočinout od role ženy na mateřské.

Rodina také prozradila, co chystá v budoucnu. "Manžel je po mozkové mrtvici, takže jsem se vrátila do práce. Chtěli bychom zkusit adopci, protože manžel už si ve svém věku netroufá na miminko, tak bychom dali domov nějakému staršímu dítěti," sdělila Lucie. "Jinak plánujeme doplatit insolvenci a já už se pak těším na důchod," dodal Mirek.

S druhou rodinou prý v kontaktu nejsou a ani nechtějí, ale nic špatného jim nepřejí. "Ať jsou šťastní a vyjde jim to. Ale ať si, až budou starší, vzpomenou, co se dělo a jestli to bylo zapotřebí. Měli by se taky podívat pravdě do očí a ať se dá Denisa dokupy, to jsem se dozvěděl až zpětně, že má nějaké psychické problémy," uzavřel Mirek.

Co dalšího rodina o natáčení prozradila? Šli by do Výměny znovu? Jaké jsou reakce na jejich účast v pořadu? Dozvíte se na Nova.cz! Neviděli jste poslední díl? Pusťte si ho na Nova Plus, všechny epizody najdete na VOYO.