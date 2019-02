Modřiny, vytrhané vlasy! Chlapce z Loun prý týrali, v sobotu zemřel

Smrt ani ne tříletého chlapečka v Lounech stále není objasněna. Sousedé se ale shodují na tom, že dítě několikrát viděli plné modřin, popálené a s vytrhanými vlasy. Podobná svědectví píší lidé také na sociálních sítích.

I když policie nechtěla říct, jaký vztah měl k dítěti muž, kterého policisté v sobotu zadrželi a o den později obvinili, podle informací televize Nova mělo jít o přítele matky, který ale nebyl otcem dítěte. S matkou byl jen několik měsíců.

Místní mluví o tom, že matka o týrání údajně věděla, o přítele ale prý nechtěla přijít. Později se ho prý i bála. Mladík měl navíc údajně kladný vztah k drogám. Trojice z bytu prý moc často nevycházela, i z toho důvodu nejspíš nikdo neupozornil sociálku.

Matka chlapečka porodila, když jí bylo šestnáct. V březnu by dítěti byly tři roky. Lidi na sociálních sítích hodně rozčílilo, když si k úvodní fotce na facebooku napsala datum jeho úmrtí. "To si děláš pr*el, že sis to už stihla dát na fb?" osočila ji jedna z komentujících.

Ještě ve středu ráno sdílela matka dítěte na sociálních sítích citát: "Až budeš mít pocit, že je všechno špatně, mámo, táto, obejmi svoje dítě. Dokud je tu živé a zdravé, všechno ostatní jsou jen malichernosti.“ O den později měli místní vidět dvojici i s chlapečkem na hřišti, to už měl mít na těle modřiny. Podle informací ze sociálních sítí prý ostatním tvrdili, že chlapeček spadnul, že se škrábe a že si sám trhá vlasy. "Vzali ho dva dny před jeho úmrtím do parku úplně zmlácenýho mezi desítky lidí a ještě lhali, že spadnul a že si to dělá sám,“ rozčiloval se další z komentujících.

Podle policie zatím žádná souvislost mezi násilným jednáním obviněného muže a úmrtím dítěte prokázána není. "Kriminalisté si vyžádali znalecké posudky a v dané věci musí počkat na jejich výsledky," uvedla mluvčí ústecké policie Alena Bartošová. To může trvat i několik dní.

Podívejte se na reportáž z Televizních novin: