Mototechna již v tomto měsíci vyrovnala loňské celoroční prodeje

Do konce prosince Mototechna plánuje atakovat hranici 12 000 aut, která by znamenala meziroční nárůst až o 30 %. Značka Mototechna patří do skupiny AURES Holdings, jejíž součástí je i síť autocenter AAA AUTO.



„V průběhu toho roku prodáme každý měsíc v průměru o 355 zánovních aut víc než vloni, proto věřím, že v dalších dvou měsících naplníme cíl 12 000 prodaných aut. K tomuto výsledku máme již dobře nakročeno. Po dorovnání loňských výsledků na 9 185 aut, jsme v tomto měsíci prodali již dalších 721 zánovních vozů. V současnosti jsme tak na čísle 9 906. Další prostor k růstu vidím v zavádění inovací v oblasti prodeje, služeb a nových projektů, které pro nás vyvíjí inovační laboratoř AuresLab a v Mototechně je testujeme. Věřím, že tento přístup nám pomůže v roce 2019 dosáhnout minimálně stejného nárůst jako letos, a v případě pokračujících příznivých ekonomických podmínek prodeje ještě zvýšit,“ říká Karolína Topolová generální ředitelka společnosti AURES Holdings, pod kterou spadá značka Mototechna. Ve srovnání s rokem 2013 plánuje Mototechna v České republice a na Slovensku prodat v letošním roce až o 160 % zánovních aut víc.



Nejprodávanějším modelem zánovních aut v Mototechně u nás je Škoda Fabia, kterou následuje Škoda Rapid a Hyundai i30. Ve srovnání s loňským rokem nedošlo na prvních třech příčkách k žádné změně. Nadále roste zájem převážně o SUV a MPV na úkor hatchbacků a sedanů. Oblíbené jsou také vozy ve verzi kombi, které si drží třetí pozici. V případě zánovních automobilů motoristi preferují nejvíce manuální převodovku (81%) a provedení v benzínu (74%). Zájem o naftová vozidla klesá na úkor alternativních paliv, která se těší stále větší oblibě.





Pod obnovenou značku Mototechna skupina AURES Holdings (dříve AAA AUTO) soustředila prodej zánovních vozů. Značka se během pěti let s nabídkou více než 1000 vozů dvaceti značek stala největším prodejcem zánovních aut v České republice. Vozy z Mototechny jsou v nabídce všech 22 poboček skupiny v České republice a čtrnácti na Slovensku. Za dobu své obnovené existence prodala Mototechna již na 48 000 vozů. Celá skupina AURES Holdings ročně pod značkami Mototechna, AAA AUTO a 1.auto Diskont zobchoduje přes 75 000 vozů v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčku Czech TOP 100. Skupinu AURES Holdings, která letos slaví 26 let existence, vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna jsou oficiálním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže – HET ligy.