Mototechna má novou značku, začíná prodávat veterány a investiční vozy

K investici do sběratelského automobilu nebo veterána není potřeba mít miliony, k pořízení zajímavého kusu s potenciálem finančního zhodnocení leckdy stačí pár desítek tisíc. Vždy záleží na preferencích konkrétního zákazníka. „Vlastnictví veterána je pro majitele především koníček, a ve většině případů se o investici jedná až v druhé řadě. Výhodou investice do veteránů ale je, že si vlastnictví auta můžete užívat, což se třeba o akciích asi říct nedá,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO, do které nová značka Mototechna Classic patří.Cílem Mototechny Classic je nabídnout i laické veřejnosti snadnou cestu k pořízení ikonického modelu, auta snů nebo třeba relativně obyčejného vozu, ke kterému má člověk nostalgické vzpomínky z mládí. „Neustále slýcháme o elektromobilitě, autonomním řízení a dalších vymoženostech. To ale části motoristů nevyhovuje nebo je technologie třeba nebaví a snaží se tak vrátit k věcem, na které jsou zvyklí. Mototechna Classic jim takovou alternativu nabízí,“ doplňuje Stanislav Gálik z inovační laboratoře AuresLab, která za spuštěním nové značky stojí.Nabídka Mototechny Classic by do budoucna měla čítat mezi 30 a 50 vozy různých značek rozdělených do čtyřech základních kategorií. „Vrchol nabídky tvoří auta prestižních značek v cenách nad milion korun. Druhou kategorií jsou americké klasiky jako Ford Mustang nebo Chevrolet Corvette, třetí pak klasická auta z dob socialismu. Poslední skupinou jsou pak vozy, které ještě nedosáhly veteránského věku, ale již dnes k tomu mají dobře nakročeno vzhledem ke svému mimořádnému stavu, historii nebo třeba enormně nízkému nájezdu,“ vysvětluje regionální manažer výkupu AAA AUTO Jindřich Topol. Již při spuštění značky je k dispozici 15 automobilů.Mezi největší taháky patří dvě Ferrari Testarossa, z čehož jedna má najeto pouhých 9.000 km a stojí 4.000.000 Kč nebo Ferrari 550 Maranello za 3.350.000 Kč. Na cestě je pak Jaguar XK 120 Alloy Roadster z roku 1949 s očekávanou cenou okolo osmi milionů korun. Z amerických klasiků je v nabídce třeba Ford Ranchero z roku 1972 za 450.000 Kč nebo Ford Thunderbird z roku 1967 za stejnou cenu. Socialistické vozy jsou zastoupeny dvěma vozy Škoda 100, Ladou VAZ 2101 nebo Škodou Favorit s nájezdem pouhých 22.666 km.Vozy Mototechny Classic jsou v současné době nabízeny prostřednictvím webových stránek www.mototechna.cz/classic. Na pražské pobočce AAA AUTO byla těmto vozům vyhrazena samostatná sekce, kde jsou „klasiky“ vystaveny, vyjma těch, které jsou vzhledem ke své vyšší sběratelské i investiční hodnotě umístěny uvnitř showroomu.Pod obnovenou značku Mototechna skupina AURES Holdings (dříve AAA AUTO) soustředila prodej zánovních vozů. Značka se během pěti let s nabídkou více než 1000 vozů dvaceti značek stala největším prodejcem zánovních aut v České republice. Vozy z Mototechny jsou v nabídce všech 22 poboček skupiny v České republice a čtrnácti na Slovensku. Za dobu své obnovené existence prodala Mototechna již na 40 000 vozů.Celá síť autocenter AAA AUTO ročně zobchoduje přes 75 000 vozů v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčku Czech TOP 100. Skupinu, která letos slaví 26 let existence, majoritně vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna jsou oficiálním partnerem české nejvyšší fotbalové soutěže – HET ligy.