Na Slovensku chtějí lidem odpustit dluhy. Mělo by to být i u nás?

Slovenská vláda na svém pondělním jednání projednávala i návrh ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské na hromadné odpuštění dluhů. Slovenské úřady řeší téměř čtyři miliony exekucí. Jak přesně by amnestie mohla probíhat a koho by se týkala, zatím vláda Roberta Fica drží pod pokličkou.

Podle televize Markíza má jít o amnestii, jakou Slovensko ještě nezažilo. Tisíce lidí by se měly zbavit dluhů. Návrh ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská (MOST-HÍD) v pondělí představila koaličním partnerům. O podporu se chce vláda ale ucházet i u opozičních stran.

Anketa Měly by být odpuštěny dluhy i lidem v Česku? ANO, exekuce lidi příliš zatěžují 43 209 hlasů NE, dluhy se mají platit 56 280 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 7 hlasů Hlasovalo 496 lidí.

Na Slovensku probíhají téměř čtyři miliony exekucí. Jen na sociálním pojištění dluží Slováci 300 milionů eur, tedy v přepočtu přibližně 7 a půl miliardy korun. Amnestii by přivítal i ministr práce a sociálních věcí Ján Richter (SMER-SD).

"Nejsou ochotní přijmout standardní pracovní poměr, na který by jinak měli kvalifikaci, jen proto, že jim exekutor pak část těch mzdových prostředků odebere, takže já to vítám," řekl o lidech v exekuci Richter televizi Markíza.

"Mělo by jít o daňové, zdravotní a sociální pohledávky. Mělo by jít o to, abychom lidi nenaučili neplatit a nepomohli těm, kteří byli lajdáci," citoval šéfa Slovenské národní strany Andreje Danka portál webnoviny.sk.

I ten zdůraznil, že vláda chce pomoci lidem, kteří kvůli exekucím nemají zaměstnání. Důležité také je, aby amnestie nedemotivovala ty poctivé. Danko podpořil právě třeba pardon na dluhy na sociálním pojištění.

V parlamentu najde vláda nejspíš podporu minimálně u hnutí Sme rodina. Jeho lídr Boris Kollár navrhoval, aby po zaplacení dluhů byly občanům odpuštěny úroky a poplatky z prodlení a exekuce byla zastavena. Hnutí také navrhovalo, aby byl stanoven limit na výši pohledávky vůči exekutorům ve výši 10 tisíc eur (250 tisíc korun), uvedl web HNonline.sk