Rváč z autobusu je ve vazbě. Zbil řidiče do krve, napadl i strážníka!

Muže podezřelého z víkendového útoku na řidiče ostravské MHD poslal soud do vazby. Osmatřicetiletý recidivista má kromě toho na svědomí také napadení strážníka městské policie. Za oba činy mu hrozí až šest let za mřížemi.

Jednání netrvalo ani půl hodiny, soudkyně měla o verdiktu jasno. "Muž podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví, ublížení na zdraví a zločinu násilí proti úřední osobě byl vzat do vazby. Usnesení je pravomocné, jak obviněný, tak státní zástupce se práva stížnosti vzdali," potvrdil televizi Nova mluvčí ostravského okresního soudu Lukáš Delong.

reklama



Vše začalo v neděli v půl deváté večer na zastávce Ocelářská, kdy muž nastoupil coby černý pasažér do autobusu linky č. 50. Řidič se ho pokusil z vozidla vykázat. Na to obviněný zareagoval agresivně, pustil se s šoférem do hádky, zaútočil na něj neznámým předmětem a utekl. Řidič pokračoval na další zastávku, kde si všiml, že krvácí, a celý incident ohlásil.



Policie po násilníkovi začala okamžitě pátrat. Náhodně ho dopadla dva dny poté, když podezřelý muž na útěku nožem zaútočil na strážníka a také ho zranil. "Z místa incidentu pak podezřelý utekl, byl však dostižen a zadržen," popsala mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková.

Již včera policie muže obvinila - a není to poprvé. Násilník je známá firma, probíhají s ním i další souběžná soudní řízení. Napadením strážníka svou situaci navíc ještě zhoršil, z původní hrozby tříletého vězení se nyní sazba může zvýšit až na šest let.