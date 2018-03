Nastane armagedon? Zemi může zničit asteroid! Vědci mají plán

K Zemi se řítí obří asteroid. Pokud se ho nepodaří vychýlit z jeho dráhy, existuje velká možnost, že naši planetu zasáhne. A to by mohlo mít apokalyptické následky. Vědci už naštěstí plánují, jak tomu zabránit.

V průměru měří téměř půl kilometru, váží 79 milionů tun a mohl by zcela zničit život na Zemi. Řeč je o obřím asteroidu Bennu, který by k naší planetě měl dorazit v roce 2135.

Vědci ho zpozorovali v roce 1999, v současnosti je od nás vzdálen asi 84 milionů kilometrů. I přesto, že existuje poměrně velká šance, že naši planetu zasáhne (1 : 2700), experti za téměř 20 let nenašli způsob, jak ho z dráhy vychýlit.

Zdroj: TN.cz

S nápadem přišli až nyní a nápadně se podobá tomu, který jsme viděli ve filmu Armagedon. Vyvíjí devítimetrovou raketu Hammer (v překladu kladivo), kterou by chtěli odpálit přímo do asteroidu. Ve hře je také možnost, že by na raketu umístili jadernou hlavici. To by měla být jistota.

Nabízí se ale ještě jedno, méně invazivní řešení. Doktor Michael Moreau z NASA, který studuje složení objektu, navrhuje, aby k asteroidu letěla raketa, která by jeho část natřela tmavou barvou. Zbytek by prý udělalo Slunce. Sluneční záření by zahřálo objekt natolik, že by změnil svou dráhu a naši planetu minul.