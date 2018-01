Nebe ozáří novoroční superměsíc! Pak nás čeká "modrý" úplněk

Hned na začátek roku se mají milovníci noční oblohy na co těšit, čeká nás totiž novoroční úplněk, který je také superměsícem. A to zdaleka není vše, první měsíc letošního roku nabídne hned dva úplňky, ten druhý bude "modrý", s barvou to ale nemá nic společného.