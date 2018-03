Nejmladší oběť novičoku: Vzal od Skripala chléb a přišlo peklo!

Poté, co byl na začátku března v anglickém městě Salisbury otráven dvojitý agent Sergej Skripal (66) a jeho dcera Julija (33), skončilo v nemocnici přes sto lidí kvůli podezření, že by jim mohl nervový plyn novičok také ublížit. Nejmladší obětí, která se se smrtelným jedem dostala do kontaktu, byl Aiden Cooper (12). Ten se teď bojí byť jen vycházet z domu.

Náhodné setkání se Sergejem Skripalem obrátilo dvanáctiletému chlapci život vzhůru nohama. Aiden Cooper ho potkal v parku a s vděkem od něj převzal nabízený chléb pro kachny. To ale netušil, že si tím podepíše ortel. Aiden se stal nejmladším ze 130 lidí, kteří se dostali do kontaktu se smrtelným jedem známým jako novičok.

Krevní testy sice neprokázaly, že by se látka dostala až do těla, chlapec se přesto nyní bojí vycházet ven a je nedůvěřivý k lidem ve svém okolí, informuje britský The Sun. Rodina si vůbec nepřipouštěla, že by se jich tolik probíraný případ mohl nějak týkat.

"Byl to šok, když u nás zaklepala policie. Měli s sebou fotky Aidena a dalších dětí z parku, jak mluví s panem Skripalem a jeho dcerou. Znáte děti, chtěly si hrát a krmit kachny a viděly, že ti dva mají chleba," řekl novinářům otec chlapce.

Dům rodiny okamžitě zaplnili chemici i policisté, nakázali spálit veškeré oblečení, který měl ten den Aiden na sobě. "Celou situaci nejhůř snáší Aiden, bojí se vycházet, myslí si, že pro něj přijdou zlí lidé," přiznala jeho matka.

Kvůli otravě agenta začala řada zemí vyhošťovat ruské diplomaty. Právě Moskvu totiž západní země viní z použití nervového plynu. Rusko však vinu odmítá a vyžaduje, aby Velká Británie prošetřila, jestli Skripala neotrávili její agenti.