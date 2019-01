Neočkujete? Brzy vám nemusí vzít dítě do školky ani dětské skupiny

Neočkované děti nejspíš nebudou moci navštěvovat dětské skupiny ani jiná soukromá zařízení pro nejmenší. Návrh je součástí novely zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou by měla dostat koncem roku na stůl vláda. Už nyní nesmí děti bez očkování chodit do státních školek.

Děti, které rodiče nenechali očkovat, možná budou mít zavřeny dveře do další vzdělávací instituce. Ministerstvo zdravotnictví pracuje na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která by jim omezila vstup i do soukromých předškolních zařízeních. Upozornil na to spolek Rozalio, který bojuje za svobodnou volbu v očkování. Jako první o tom informovaly Lidovky.cz.

"Ministerstvo zdravotnictví navrhuje rozšířit povinnost přijímání řádně očkovaných dětí na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, živnosti," píše se v předkládací zprávě.

Ministerstvo tak mimo jiné reaguje na zhoršující se proočkovanost v České republice. V současné době je zákon ve vnějším připomínkovém řízení, vláda by o něm měla začít jednat ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Podle spolku Rozalio ale nebude mít opatření ochranný efekt, ale pouze potrestá rodiče neočkovaných dětí. "Jasným důkazem je absurdní situace, kdy je vyžadováno řádné očkování do školky pro děti mladší pěti let, zatímco všechny starší děti, i neočkované, do školky přijaty být dokonce musí. Teď chce ministerstvo ještě přitvrdit a uzákonit podmínku očkování i pro ta malá zařízení, která si většinou rodiče zřizují sami, bez jakýchkoliv dotací či podpory státu," říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku.

Doposud některá menší zařízení, například lesní školky nebo dětské kluby, děti přijímala bez ohledu na očkování. Podle spolku nejsou podobná pravidla zavedena v žádné ze sousedních zemí a dokonce ani ve většině západoevropských států.

V České republice je očkování povinné proti devíti nemocem - záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním nákazám vyvolaným bakterií Haemophilus influezae typu B, žloutence B, dětské přenosné obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Stále více rodičů ale své děti částečně nebo vůbec očkovat nenechává. Hrozí jim za to pokuta až 10 tisíc korun.