"Neubližujte mé rodině," žádá matka Babišova syna! VYJÁDŘENÍ

První manželka premiéra Babiše po jeho návštěvě ve Švýcarsku zveřejnila prostřednictvím televize Nova vyjádření. Ohrazuje se v něm proti jednání novinářů, kteří natočili s ní a hlavně s jejím duševně nemocným synem rozhovor.

Vyjádření Beaty Babišové přinášíme v nezkráceném znění:

"Vážení, zdravím vás ze Švýcarska. Jako matka Andreje Babiše mladšího cítím zásadní povinnost vyjádřit se ke skandálnímu útoku proti soukromí mého syna a mě. I přesto, že jsem reportéry Slonkovou a Kubíka výslovně upozornila na to, že můj syn je nemocný, a proto rozhovor s ním nepřipadá v úvahu, udělali to, že skrytou kamerou rozhovor se mnou a mým synem skrytou kamerou natočili a zveřejnili.

Tento rozhovor sugestivními otázkami vedli tak, aby vyzněl v neprospěch Andreje Babiše staršího a skandalizaci naší rodiny. Jako matka nemocného syna tento postup novinářů Slonkové a Kubíka striktně odsuzuji a žádám všechny slušné novináře, aby se k této nehorázné kampani nepřipojovali. A dále neubližovali mým dětem a celé naší rodině.

Tím, že byla zveřejněná adresa našeho bydliště, dnes nemůžeme svobodně ani vyjít z bytu na ulici. Prosím novináře, aby respektovali naše soukromí, zdravotní stav našeho syna a dál nás neobtěžovali.

Požádala jsem naše advokáty o ochranu práv celé naší rodiny. Ještě zvlášť žádám paní Slonkovou a pana Kubíka, kteří po měsíci zase přišli do domu, kde bydlíme 16. listopadu 2018, aby nás už neobtěžovali, protože už s nimi hovořit nebudeme. Děkuji."

Andrej Babiš mladší hraje důležitou roli v kauze Čapí hnízdo a podle posledních informací ještě nebyl vyslechnut policií. Vyjádření Babiše juniora mnoho lidí šokovalo a výsledkem je páteční schůze Poslanecké sněmovny, na které se bude hlasovat o nedůvěře vládě.

První manželka Andreje Babiše teď promluvila právě v reakci na nový vývoj v kauze Čapí hnízdo. Beata Babišová žije se synem premiéra Andrejem Babišem mladším ve švýcarské Ženevě. Andrej Babiš mladší trpí podle svého otce schizofrenií. "Pokud někdo přijde do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii… Nastudujte si, co to je schizofrenie,“ reagoval na výroky svého syna a způsob pořízení rozhovoru Andrej Babiš. Také vyloučil, že by jeho syn byl na Krym unesen. "Zneužili ho,“ řekl premiér na adresu novinářů, kteří rozhovor skrytou kamerou pořídili.

Premiér Andrej Babiš je trestně stíhaný kvůli podezřelým dotacím na farmu Čapí hnízdo. Společnost byla podle obvinění účelově přepsána mimo majetkové struktury Agrofertu, aby splňovala podmínky pro získání dotace z Evropské unie. Po vyčerpání 50 milionů z evropských fondů měla být firma převedena zpět do majetkových struktur Agrofertu. V době čerpání dotací bylo Čapí hnízdo přepsáno na Babišovy děti Andreje a Adrianu, a bratra Babišovy druhé manželky Moniky Martina Herodese. Ti všichni, včetně Babišovy manželky Moniky, jsou kvůli kauze trestně stíháni.

